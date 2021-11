El terrible susto de Vicky Xipolitakis y Marley en Los Ángeles en plena grabación de Por el mundo

Si de temores se trata, Victoria Xipolitakis quedó expuesta este miércoles durante la emisión de Por el mundo (Telefe) cuando con Marley protagonizaron un insólito momento. Juntos visitaron Icons of darkness, la colección privada de horror, ciencia ficción y fantasía más extensa en el mundo que se exhibe en Hollywood. Mientras hacían un recorrido por algunos de los personajes monstruosos, se cruzaron con El Guasón y la mediática pegó un grito que espantó al conductor.

Tal fue el susto de Vicky que Marley, sin saber de qué se trataba, también reaccionó y juntos dieron varios pasos hacia atrás. Las cámaras lograron captar la cara de susto de ambos. Sin embargo, lo que realmente alertó a ‘la griega’ fue que la figura de El Guasón se movía y emitía sonido, y en un contexto de oscuridad y rodeados de tantas figuras de horror, ver a uno de los villanos de Batman “sorprender” al dúo, le causó terror.

No obstante, luego de varios segundos de sorpresa y pasado el susto, el conductor y su invitada comenzaron a reírse. “¿Por qué no avisaron que se movía?”, preguntó indignado Marley, mientras se ponía la mano en el pecho. Asimismo, Vicky señaló que le sorprendió que la figura caminara hacia ellos.

El grito que dio Vicky Xipolitakis también asustó a Marley en Por el mundo (Telefe) (Crédito: Instagram/@Marley_ok)

Ya junto con Mirko -como ya es costumbre en el programa-, los tres tuvieron una cita para visitar los estudios de Nickelodeon y una vez dentro de ellos, recorrieron los cinco pisos del edificio. Allí pudieron ver a personajes icónicos como Bob Esponja; Oye, Arnold, y Los Rugrats. Con estos últimos, Marley comentó que esos dibujitos ya habían cumplido 30 años desde su creación.

El susto que vivió Vicky Xipolitakis con un monstruo durante la grabación de Por el mundo (Telefe)

Más adelante en su recorrido, también pudieron entrar a varios estudios de grabación donde se filmaron los primeros episodios de Bob Esponja con la tecnología que había hace 22 años.

La figura de El Guasón que se movió y asustó a Vicky Xipolitakis (Crédito: Instagram/@Marley_ok)

Recientemente, Vicky protagonizó otro divertido momento con Markey. En la emisión del programa del martes, el dúo visitó un lugar griego en Los Ángeles donde se podían arrojar vajilla de cerámica contra una pared “para liberar tensiones”.

Fue así como ambos se animaron a vivir aquella experiencia y en uno de los momentos en que el conductor lanzó un plato, su invitada se sorprendió y tras un tropezón con una barra que marcaba el límite de distancia máxima para arrojar la vajilla, cayó de espalda sobre algunos restos filosos.

La estrepitosa caída de Vicky Xipolitakis en vivo en Por el mundo (Telefe)

No obstante, el episodio no pasó a mayores y ya de pie, Vicky continuó riendo y disfrutando durante la transmisión. Luego, tras cámaras, Marley expresó: “No se pude creer esto. ¡Si lo ensayamos, no sucede!”. Por suerte, la mediática solo sufrió un corte en la mano por lo que pudieron continuar la grabación sin problema.