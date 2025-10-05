Camila Homs reveló cómo se llamará su hija con José Sosa y sus seguidores lo asociaron a Tini Stoessel

José Sosa y Camila Homs contaron cuál será el nombre su primera hija, y sus fans quedaron encantados con la elección, ya que refiere a una conocida artista española que es furor en la actualidad. La modelo atraviesa con entusiasmo el embarazo de su tercer hijo fruto de su relación con el mediocampista de Estudiantes de La Plata, por lo que ya todo el mundo quiere conocer a su nueva bebé.

La pareja ya decidió que la niña se llamará Aitana y no dudaron en contarlo por redes sociales. En un posteo en conjunto, subieron una foto en blanco y negro de ellos abrazados frente a un espejo y pusieron: “Los papás de Aitu”. Obviamente, la publicación despertó una catarata de comentarios felicitándolos.

El tierno posteo de la pareja en Instagram

Tras anunciar que se encontraban en la dulce espera hace dos meses, Cami y José revelaron la elección del nombre, de raíz española y popularizado en la actualidad por Aitana, la reconocida cantante barcelonesa que es una de las más convocantes en el mundo del pop de habla hispana.

Este detalle generó comentarios entre los seguidores, quienes de inmediato recordaron a Tini Stoessel, actual pareja del exmarido de Cami, Rodrigo De Paul. La cantante Aitana, famosa por su tema “Mon Amour”, fue pareja de Sebastián Yatra, con quien Tini tuvo una mediática relación que terminó durante la pandemia, generando una resonante separación a nivel internacional.

Si bien varios usuarios sugirieron que el nombre tenía un guiño intencional, otros defendieron a Homs y destacaron la belleza del nombre, que significa “montaña que da vida”. La modelo ya es mamá de Francesca y Bautista, hijos que tuvo junto a De Paul, mientras que el Principito es padre de Rufina y Alfonsina, fruto de su vínculo con Carolina Alurralde.

Recientemente, a Camila le preguntaron por el presunto casamiento entre su ex, que es un destacado futbolista de la selección argentina, y la “Triple T” y se manifestó muy relajada al respecto: “La verdad que no estoy al tanto. No tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, subrayó.

Cami y José viven un gran momento como pareja (Foto: @camihoms)

El inicio del romance entre José Sosa y Camila Homs se dio hace unos años. En marzo de 2023 comenzaron los rumores cuando se difundieron fotos de la modelo besándose con un hombre en un boliche. Desde entonces se especuló sobre la identidad de su nueva pareja, que ella mantenía en reserva.

“Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, confesó en una entrevista, aunque evitó dar nombres. Finalmente, en junio de 2023 blanqueó la relación y publicó su primera imagen en redes sociales con José, que había vuelto al país para ser jugador de Estudiantes.

Sobre cómo se conocieron, la modelo explicó: “Cuando lo vi no sabía que era futbolista y me enteré después, pero no porque él lo dijera, sino por comentarios de conocidos, ya que teníamos una amiga en común. No suelo juzgar a nadie por su profesión”.

Además, aseguró que el vínculo se afianzó rápidamente y que decidieron unir a sus familias: “Todo marcha de maravilla, nuestros hijos ya se conocieron y estamos muy felices, súper bien”, reveló en una entrevista reciente.