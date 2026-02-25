La muerte del padre de Daniela De Lucía: qué dijo Gran Hermano al respecto y qué pasará con ella

La producción de Gran Hermano informó el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía. La concursante de la edición actual dejó las instalaciones de la competencia tras recibir la información sobre el fallecimiento y la organización del programa coordinó el traslado para que acompañe a su círculo íntimo en este momento.

Que pasará con Daniela De Lucía tras la muerte de su padre

La participante tomó la decisión de abandonar el juego y hay dudas de si volverá a participar. Los responsables del ciclo difundieron un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales para explicar la situación.

El comunicado que emitió Gran Hermano tras la noticia de la muerte del padre de Daniela De Lucía (Foto: Instagram/@granhermanoar)

El texto indicó: “Daniela tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”. La producción garantizó que la mujer recibió apoyo profesional inmediato. El documento aclaró: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.

Quién es Daniela De Lucía

La concursante nació en la ciudad de Tandil, aunque reside en la ciudad de Buenos Aires desde su juventud. La integrante del programa posee una cuenta con 447.000 seguidores en la red social Instagram. Su fama creció debido a su labor como coach y a la publicación de videos en formato reels con consejos motivacionales.

Su formación académica incluye estudios en la Universidad de Yale y capacitaciones con el conferencista Tony Robbins y la psicóloga argentina Cloé Madanes. Antes de su ingreso al formato de encierro, trabajó durante 12 años en el área de comunicación de una firma multinacional de gran escala. Esta experiencia previa le permitió poner a prueba sus capacidades de convivencia y aislamiento.

Murio papa de Daniela de Lucia

La actividad literaria de la participante sumó hitos importantes en los últimos años. En 2022 lanzó el libro Estás para más, obra que el medio El Eco calificó como un best seller. En 2025 presentó su segundo trabajo titulado La Reina. Este volumen propone herramientas para que las mujeres fortalezcan su amor propio y sus vínculos afectivos en la vida cotidiana.

Su presencia en los medios tradicionales incluyó una etapa como panelista en el programa A la tarde, emitido por la señal América. En ese espacio analizó temas de la farándula y la política nacional. La concursante también cursa la carrera de periodismo bajo la tutela de Luis Ventura.

Daniela de Lucía integró el equipo de panelistas del ciclo A la tarde en la señal América

Cómo fue el ingreso de la participante a la casa de Gran Hermano

El ingreso a la casa ocurrió bajo una gran expectativa por su perfil profesional. En su presentación, la escritora definió sus intenciones de juego: “Vengo a Gran Hermano para ir por más de todo lo lindo de la vida en la casa”. La mujer aclaró que su rol de mentora no ocuparía todo su tiempo durante la convivencia.

Ella manifestó: “Yo acá vengo a jugar porque esto no es Rincón de Luz, esto es Gran Hermano”. De Lucía entró a la competencia con el objetivo de diseñar caminos sólidos hacia la victoria mediante la inteligencia emocional. Para su entrada al estudio, utilizó un atuendo inspirado en el personaje Willy Wonka: este vestuario hizo referencia al Golden Ticket y a la estética de la competencia.

