El tenso cruce en Socios del Espectáculo por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El país quedó conmocionado este jueves por la noche, cuando una persona, identificada como Fernando Andrés Sabag Montiel, intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en las afueras de su domicilio ubicado en Recoleta. El hombre nacido en Brasil y de 35 años intento gatillar el arma de fuego, y finalmente fue detenido. En este sentido, el episodio recorrió todos los medios de comunicación y será tema de discusión durante toda la semana. Uno de los programas que lo trató fue Socios del Espectáculo (eltrece), donde se vivieron momentos de tensión entre los conductores y panelistas por el debate.

Para la edición de este viernes, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares recibieron a Luis Otero para realizar un intercambio sobre todo lo referido al intento de magnicidio. En un momento del programa, Karina Iavícoli le consultó al invitado: “¿Qué nos pasa como sociedad para desconfiar de estos hechos que los vimos todos?”.

El tenso cruce en Socios del Espectáculo por el intento de asesinato a Cristina Fernández

“Bueno, nos viene bien este feriado para reflexionar porque estamos mal. Hay gente que está muy crispada, hay gente que no razona. Cristina es la vicepresidenta elegida por la gente. Te guste o no tiene que terminar su mandato y no hay ningún derecho a lastimarla. Es la víctima en este hecho”, respondió Luis Otero y agregó: “El problema es que tenemos una grieta tan profunda que aparece hoy como irreconciliable, pero que nos tiene que hacer pensar”.

Luego se refirió a los “discursos del odio” que están como tema principal en los medios de comunicación: “Se ha tratado como estrategia política, la doctrina de la confrontación en donde ‘son ellos o nosotros’. Nosotros hay uno solo, somos todos”, concluyó.

Lussich hizo referencia al tuit reciente de Ricardo López Murphy que publicó hace pocos días y Mariana Brey acotó: “También tenés un Pablo Echarri que dice ‘qué quilombo se va a armar’ (...) cómo se fogonea, ¿no? Desde Twitter y medios de comunicación”. Sin embargo, Adrián Pallares salió al cruce: “Sí, pero Pablo Echarri no tiene las mismas responsabilidades que López Murphy”.

“Un referente político, sea López Murphy o sea Máximo Kirchner, tiene una responsabilidad que no tienen ningún actor ni ningún ciudadano. Somos distintos. Somos ciudadanos y podemos pu..., pero somos ciudadanos”, manifestó Pallares, aunque su compañera intentaba aclarar que no estaba comparando al político y al actor.

En el mismo programa, se vivió otro momento de tensión luego de escuchar el descargo de Baby Etchecopar en el que manifestó “todos somos Cristina”. La que tomó la palabra fue Karina Iavícoli, quien manifestó: “La sensación que tengo es que Cristina somos todos, pero porque todos tenemos el mismo nivel de inseguridad. A ella la cuidan porque tiene un cargo y bien merecido, porque es nuestra vicepresidenta, pero nosotros, que somos ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos y que circulamos, también queremos que nos cuiden”.

“No quiero que alguien piense que estoy mezclando todo. No. Lo que siento es que estamos todos desamparados, desde la vicepresidenta hasta nosotros, que somos ciudadanos comunes”, agregó. “Pero atentar contra la vicepresidenta de la Nación es atentar contra la democracia directamente, esa es la gravedad para mí”, salió al cruce la panelista Luli Fernández.

“¿Pero qué? ¿Tiene más valor la vida de ella que la de nosotros? ¿Si a vos te pegan un tiro, sos menos importante que Cristina?”, le respondió Karina y Luli tomó la palabra: “La democracia es un sistema que tiene que perpetuarse, entonces necesitamos que todos la preserve”.

“La democracia no hubiera terminado si Cristina hubiera muerto”, manifestó Karina y su compañera respondió: “Y... pero estás atentando contra la vicepresidenta de la Nación, es una gravedad enorme”. Tras el ida y vuelta entre las panelistas, Rodrigo Lussich cerró el tema y manifestó que no iban a discutir de política en un programa que no es especializado en el tema.