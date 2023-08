escuchar

Este jueves, en el panel de Intrusos (América) se vivió un tenso momento en medio de una discusión sobre qué noticias sobre los famosos deben dar los periodistas de espectáculos y cuáles deben guardarse hasta que las cuente el protagonista. En ese contexto, luego de que Laura Ubfal expresara que ella hubiera evitado informar sobre el embarazo de una ex Gran Hermano, Marcela Tauro la cruzó con un hecho reciente y personal que sorprendió a todos: “Vos no decís un embarazo, pero dijiste la muerte de mi mamá”.

En la mesa del programa de espectáculos de América, a raíz de un hecho puntual, se generó un interesante debate sobre las prácticas periodísticas. Sucede que en el ciclo informaron que Daniela Celis, ex Gran Hermano, estaba enojada y pensando en llevar a juicio a la periodista Pilar Smith, porque esta última había dado como primicia la noticia de que la ‘hermanita’, que está en pareja con otro exparticipante del reality, Thiago Medina, estaba embarazada. Una información que la exGH claramente no quería que trascendiera.

El tenso cruce en vivo entre Marcela Tauro y Laura Ubfal: "Publicaste la muerte de mi mamá"

Entonces, entre los periodistas de Intrusos se creó una división de opiniones, en la que algunos señalaron que ellos no hubieran informado lo del embarazo si Daniela no quería, mientras que otros decían que sí, que hubiesen dado la noticia porque los famosos están sometidos a esas reglas de juego.

En la primera postura, la de respetar el silencio de la protagonista del embarazo, se encolumnó Laura Ubfal, que expresó: “La verdad que éticamente, creo que hoy en día, cuando es (un embarazo) gemelar, que puede ser de riesgo... yo lo respetaría. Entiendo a Pilar, tuvo la primicia y la quiso dar”.

“Hizo lo que cualquiera hubiera hecho, ¿De qué trabajamos, si no?”, intervino, entonces, Karina Iavícoli. “Coincido con Karina. Somos unos hipócritas”, dijo entonces Tauro.

“Y encima son chicos que salieron de Gran Hermano, que me parece una plataforma fantástica para saltar a la fama. Quieren ser famosos y cuando se habla de ellos después se enojan. Estamos todos locos”, añadió Iavícoli.

La discusión entre Marcela Tauro y Laura Ubfal se dio mientras hablaban sobre el caso de la periodista Pilar Smith (derecha), que anunció el embarazo de la ex Gran Hermano Daniela Celis (izquierda) sin la autorización de esta última Instagram

A su turno, tomó la palabra otro integrante de Intrusos, Guido Zaffora, que discrepó con su colega: “No, ¿sabés lo que me pasa a mí? Siento que no todos somos iguales y no daríamos un embarazo porque sí. Yo prefiero guardármelo y que lo cuente la protagonista”.

Marcela Tauro: “Dijiste la muerte de mi mamá”

“Pero está bueno no juzgar a los colegas”, puso su punto de vista Flor de la V., conductora del programa. “Jamás, por algo estamos en el medio hace mucho”, señaló Tauro, que de inmediato se dirigió a Laura Ubfal para tirarle una sorpresiva declaración: “Además, te voy a decir una cosa. Perdón, y no es un pase de factura: Vos no decís un embarazo pero dijiste la muerte de mi mamá. Entonces... ¿entendés?”

“Pero, Marcela, me lo contaste vos”, respondió, abrumada por la sorpresa, la propia Ubfal. “Bueno, pero yo no lo dije para que lo publicaras, Laura”, acometió la histórica panelista del ciclo. “Pero no me dijiste que no lo diga”, se defendió la panelista de El Debate de Gran Hermano. “Porque estaba desarrollando el tema en ese momento”, retrucó Tauro. “Marcela, vos sos muy querida en el medio. No fue el afán de la primicia”, explicó Ubfal.

Carmen Álvarez, madre de Marcela Tauro, falleció el pasado 7 de agosto y su hija se enteró poco después de terminar la edición de Intrusos de ese lunes. Ese mismo día, Ubfal publicó un tuit contanto la triste noticia, con estas palabras: “Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mama. Estamos con vos Marce querida”.

El tuit en el que Laura Ubfal informó sobre la muerte de la mamá de Marcela Tauro, el mismo día que ocurrió el triste hecho X / @laubfal

“Me refiero, yo también me equivoqué. Yo me equivoco. Lo que te quiero decir... el punto es que yo estoy diciendo que yo también lo hago y digo: a veces nos prima más la cosa periodística que la humana. ¿Me entendés? Por eso no estoy juzgando ni a Pilar, ni a vos, ni nada”, trató de cerrar la discusión Tauro.

“Yo no la estoy juzgando”, se volvió a defender Ubfal. “Yo sentí que sí, recién”, dijo Tauro. “No, para nada”, contestó Ubfal. “Pero decís: ‘Yo no lo diría’. Decimos cosas peores a veces acá”, aseveró Tauro.

“Para mí está claro lo que cada uno haría. Quedó más que claro y es interesante el punto. Dice Tauro que muchas veces prima lo periodístico”, intervino nuevamente De la V, en un intento por sintetizar el intercambio entre ambas. “Y es más fuerte (lo periodístico). A mí me pasa”, dijo Tauro.

Marcela Tauro, junto a su mamá Carmen y su hermana Pato, en una postal del año 2019 Ig / @:marcelatauro

Entonces, Ubfal tomó otra vez la palabra para dejar en claro su intención al publicar la noticia sobre la muerte de la mamá de Marcela Tauro: “Lo mío no fue afán periodístico. Te cuento. Quiero acalrar. Yo sé lo querida que sos”.

“Me escribiste por mi separación y yo te escribí: tengo otros quilombos, porque acaba de morir mi mamá”, dijo Tauro y subrayó que recordarle eso a su colega en ese momento no era “un pase de factura”. “Te digo para que no quede yo como una... fue un acompañamiento y un dolor, y lo puse y así lo expresé”, volvió a aclarar Ubfal.

“Pero no entienden lo que quiero decir: a mí me pasa también chicos, porque cuando me brota la parte periodística, después me sale la humana y digo: ‘Ah, no, ¿para qué lo hice?’”, detalló Marcela para redondear nuevamente su idea.

“Todos nos equivocamos y nos seguiremos equivocando. La cuestión es ir aprendiendo a no molestar y no lastimar al otro”, intentó cerrar la discusión Pampito Perelló, otro de los integrantes de la mesa de Intrusos.