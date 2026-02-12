El extenso descargo de Mauro Icardi tras ser acusado de infiel: “¡Qué decadencia!”

Mauro Icardi compartió un extenso descargo en sus redes sociales con el que aprovechó para apuntar duramente contra la prensa argentina, con énfasis en los programas y portales de chimentos. En este aspecto, aseguró que Wanda Nara es la fuente que les brinda información incorrecta. Además, defendió a su pareja María Eugenia ‘la China’ Suárez y aseguró que “los tiene patas para arriba”.

A través de su cuenta de Instagram (@mauroicardi), Icardi comenzó por expresar: “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picada y ya no saben qué inventar? Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”. Con estas palabras, dejó en evidencia su desencanto con los medios que aseguraron que le fue infiel a la China Suárez, a raíz de un video en el que otro futbolista, con un corte de pelo similar a él, se besó con una mujer en un cumpleaños al que también asistió.

El video por el que acusaron a Mauro Icardi de infiel

“Lo que más risa me da es que los cuatro gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24 horas hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza”, continuó.

Con respecto al clip viral que desencadenó este escándalo, el futbolista de Galatasaray explicó: “El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones. Ah sí, me olvidaba que el ‘trabajo’ de ustedes es difamar, inventar y no informar. Les queda muy grande y faltan el respeto a gente que sí estudió y hace su trabajo correctamente”.

También habló sobre las supuestas publicaciones con Wanda Nara que desarchivó en Instagram. “Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”, aseguró sobre su actual romance con Suárez.

El extenso descargo de Mauro Icardi tras ser acusado de infiel Captura Instagram (@mauroicardi)

“Si, ella, la que los tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia. Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de ‘cierta’ fuente, que ya todos sabemos quién es”, agregó.

Para finalizar, volvió a referirse a su futura boda con la China Suárez: “Bueno, no me extiendo más, ¡pero no quería dejar pasar la oportunidad para pasarles el trapo un rato a la decadente farándula argentina! Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo, vivimos de sus payasadas”.

La dura respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

Minutos antes y después de la historia de Mauro Icardi, Wanda Nara se metió de lleno en el escándalo. En un primer lugar, hizo referencia a la información de que su exmarido, en medio del cumpleaños en el que estaba, desarchivó publicaciones con ella en su perfil de Instagram, por lo que la mediática compartió una polémica frase: “Los niños y los borrachos no mienten”.

Wanda Nara apuntó duramente contra Mauro Icardi en redes Capturas X (@wanditanara)

Luego del extenso descargo de Icardi, Wanda salió a responderle y a sumar detalles sobre lo que había querido decir antes. “¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer. Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y que poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero”, comenzó.

En último lugar, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) remarcó en referencia a la China Suárez: “Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen. El amor se nota y, cuando no hay, mucho más... Es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace tres años. Guarden este tweet”.