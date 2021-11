La furia de Julieta Nair Calvo tras las críticas por entrenar durante el embarazo: “Es de mal gusto”

Julieta Nair Calvo está esperando a su primer hijo junto al empresario Andrés Rolando. En el marco de su embarazo ya abandonó varios proyectos laborales, como su participación en La Academia (eltrece) y aprovechó para tomarse un tiempo de vacaciones. Sin embargo, algo que decide no abandonar es el entrenamiento diario, motivo por el cual tuvo un cruce con una de sus seguidoras, que no consideró apropiado que continue haciendo determinados ejercicios. “Es de mal gusto”, opinó Nair Calvo sobre los “consejos” que recibió.

Todo comenzó luego de que la actriz compartiera sus habituales videos entrenando. En el material que publicó, se ve a Nair Calvo con ropa deportiva y haciendo actividad física con un nivel de exigencia inferior al que suele ponerse habitualmente. Así, la bailarina apareció en su cuenta de Instagram moviéndose al ritmo de una canción de Aerosmith. Pasadas unas horas, uno de sus dos millones y medio de seguidores le escribió por privado con una fuerte crítica relacionada con su rutina física durante el embarazo y Nair Calvo decidió compartir las capturas de ese intercambio en Instagram Stories.

El descargo de Julieta Nair Calvo en sus redes Instagram: @julietanaircalvo

“No deberías entrenar embarazada. Mirá Noelia Marzol, también los médicos le decían todo bien y ahí está su bebé que nació prematuro. Un bebé prematuro lo es para toda su vida, hasta cuando se calcula su edad es una edad corregida. Su desarrollo nunca es el mismo. Cuidate, Juli, por tu bebé. El físico ya tendrás tiempo de recuperar”, sentenció una usuaria cuyo nombre no fue dado a conocer.

A las capturas de ese mensaje, Julieta Nair Calvo las acompañó con un furioso descargo. Lo subo como ejemplo de la cantidad de gente que da ‘consejos’ gratis desde su opinión personal. Les agradezco la buena voluntad, pero no está bueno. Lo vuelvo a repetir: todo lo que hago está supervisado por gente profesional y es a ellos a quienes escucho. Poner como ejemplo algo que le pasó a una compañera me parece de mal gusto. No a lugar”.

En las fotos publicadas se puede ver la incipiente panza de embarazada de Julieta Nair Calvo Instagram @julietanaircalvo

Luego, continuó: “No, no hago ejercicio para ‘recuperar mi cuerpo’. Los beneficios a nivel salud son infinitos. Consulten a sus médicos o a quienes acompañen su embarazo para saber qué pueden hacer y qué no. Y si no están pasando por este proceso de gestar, piensen bien antes de ‘aconsejar’ a alguien que sí lo está y tiene los miedos lógicos de sumergirse en esta aventura”.

Semas atrás, Julieta pasó por Nosotros a la mañana (eltrece) y contó cómo transita su embarazo. “Estoy bien, con ganas de vomitar un poquito. Hay días y días, pero bueno estuve con nauseas y fui a ensayar igual”, comentó en el ciclo matutino cuando estaba embarazada de tres meses y medio.