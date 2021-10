El vergonzoso momento que vivió Luciano Pereyra cuando conoció a Claudia Villafañe: “Fue raro”

Hay muchas formas de describir a Luciano Pereyra. Entre todos los adjetivos que pueden usarse para hablar del cantante -además de talentoso- se encuentran simple y carismático. Con su manera de hablar cálida y despreocupada se nota que su sencillez es la característica que envuelve todo lo demás. Así lo demostró durante su paso por el estudio de Los Mammones (América Tv). En un mano a mano con Jey Mammon, además de recordar distintos momentos de su carrera, se refirió a uno en especial: el inicio de su amistad con Claudia Villafañe.

En la noche del miércoles, el autor de “Porque aún te amo” relató el insólito modo en el que inició un estrecho vínculo con la empresaria y también con Diego Maradona.

Luciano Pereyra habló sobre el día que le cortó la llamada a Claudia Villafañe instagr

Jey, junto a su producción, tienen el don de enterarse de las anécdotas más extrañas sobre cada uno de sus invitados. Con esa información en mano, el conductor no pierde oportunidad de pedirles más detalles al respecto. En el caso de Pereyra le recordó el día que, literalmente, le cortó el teléfono a Claudia.

“Fue un día totalmente raro”, expresó el artista dando comienzo a la historia. “Yo estaba presentando mi segundo disco en el Hard Rock Café de Buenos Aires. Tenía que ir a cantar a un lugar de rock un disco de folclore, era extraño”, agregó, contextualizando su cruce con la exesposa del Diez.

“En el medio suena un teléfono y me dicen: ‘Hola sí, soy Claudia Villafañe”, narró. Sin creer que fuera posible que la famosa lo estuviera llamando, Luciano contestó sarcásticamente: “Ah mira y yo soy Cristóbal Colón”. Acto seguido, le cortó en seco.

Luciano Pereyra recordó cómo comenzó su amistad con Claudia Villafañe

Pero, con la cabeza en frío, comenzó a invadirlo la duda y pensó: ¿Y si realmente era ella? La preocupación no le duró demasiado ya que, a los dos minutos, el teléfono volvió a cenar. Temblando, contestó y escuchó del otro lado a Claudia que le decía: “Hola, de verdad soy yo. Disculpame, lo que pasa es que Diego te quiere conocer porque desde que se fue a Cuba yo le pongo tu canción “Desde que tu te has ido” y él, al teléfono, me pone “Cómo puedes vivir sin mí””.

Según detalló, el artista sintió un hielo que le recorría todo el cuerpo y, muerto de vergüenza, le pidió disculpas. Con ese fallido llamado telefónico nació la amistad entre ambos, la cual no solo se extendió hasta la actualidad, sino que se fue forjando en un estrecho vínculo de mucha confianza.

Luciano Pereyra comenzó su amistad con Claudia Villafañe mientras Diego Maradona estaba en Cuba insta

“Ella es una amiga. Yo siempre agradezco a la música y a Dios que me ha hecho encontrar con gente maravillosa y no tan maravillosa. De los dos aprendes”, reflexionó el artista. Y finalizó hablando de su relación con la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe), quien en cada ocasión que puede le prepara sus famosos ñoquis: “Claudia es familia”.