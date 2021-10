El papelón de Florencia Raggi en Los Mammones: ¿de quién es la canción?

Florencia Raggi acudió como invitada al programa de Jey Mammon y compartió varias anécdotas con el conductor. La modelo y actriz se animó a cantar y respondió a varias preguntas a lo largo de la charla, que a pesar de lo distendida también se volvió embarazosa cuando la entrevistada atribuyó a Charly García la autoría de una icónica canción de Luis Alberto Spinetta.

La incomodidad llegó en el momento en que se dio paso al segmento Las 21 de las 21, en el que el anfitrión quiso conocer cuál es el tema preferido de Raggi del artista homenajeado el pasado fin de semana por sus 70 años. La modelo lo pensó durante algunos segundos y respondió: “Plegaria para un niño dormido”, una de las canciones más populares del exlíder de Almendra.

Tras recibir la respuesta de la actriz, Mammon no se detuvo en el error, aunque su colaborador, el periodista Gabriel Schultz, presente en el piso junto a Dalia Gutman, les recordó que se trataba de un tema de El Flaco.

Algo incómoda, Raggi se excusó y dijo que el tema en cuestión le gusta más “cuando lo canta Charly”, a pesar de que no hay registro de interpretaciones en público de la canción por parte de García. “Perdoname, soy un desastre con los títulos”, dijo finalmente la invitada tras la confusión.

A pesar de ello, la modelo puso voz durante el programa de América a un tema del artista del bigote bicolor y cantó, junto a Jey al piano, “Yo no quiero volverme tan loco”. Previamente, la actriz también interpretó, en dupla con el conductor, “Es la vida que me alcanza”, canción de Celeste Carballo, quien esta semana también pasará por el living de Los Mammones, según adelantó el presentador del ciclo.

A lo largo del programa, Raggi también invitó al público a ver El secreto de Maró, la película que protagoniza junto a Norma Aleandro, Lidia Catalano y Manuel Callau; y compartió algunos detalles de su vida personal, de sus proyectos personales y de su historia de amor junto a Nicolás Repetto, con quien está en pareja desde hace 26 años.

El conductor le preguntó cuál es la fórmula que ellos comparten para seguir juntos luego de más de dos décadas. “Tiene que ser algo sencillo, a la fuerza no va, no funciona. No quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo, es un laburo y una decisión, pero tiene que haber algo que te diga: “Prefiero estar con, que no estar con”, expresó la actriz.

El conductor repasó asimismo el comienzo del romance entre Raggi y Repetto, y dijo: “Vos lo conociste en una nota que te hizo en Nico. Una productora después fue y te dijo: “Qué linda pareja que hacen”. ¿Esa productora fue mandada por Repetto, sí o no?”. Entre risas, la actriz contestó: “Después de 26 años, tengo que creerle que no, pero durante muchos años no se lo creí. Después me llamó, me invitó a salir, y me dijo: “No te asombró mucho que te invitara”, y yo le respondí: “Y no, si me mandaste a la productora”. Y después de muchos años me la encontré a esa productora haciendo una novela, y me dijo: “Ahora viene el hijo”, y después quedé embarazada”.