Ethan Hawke reveló qué quiere que diga su obituario cuando muera y recibió aplausos

Ethan Green Hawke es uno de los actores más completos de Hollywood, quien desde principios de los años 90 fue la cara de numerosos éxitos cinematográficos como Colmillo blanco, Hamlet, Regresión y El teléfono negro, entre muchos más. Esto le valió cuatro nominaciones a los Premios Oscar y uno al premio Tony.

En una reciente entrevista con The Tonight Show, Jimmy Fallon hizo un recorrido por su carrera y le recordó que casi no existe un género por el que no haya pasado. “Amo las películas. Y si voy a ver una película, me gusta ver una buena película de terror, me gusta ver western... y tuve esta idea cuando empecé, que es un poco morbosa, pero estaba pensando que la quería decir... y es que en mi obituario me gustaría que digan ‘este tipo tiene un buen filme en cada género’“, reveló sobre su máximo sueño en la industria.

El actor reconoció que disfruta de cualquier género siempre que sea una película bien hecha (Foto: Instagram @ethanhawke)

A modo de broma, Jimmy le respondió que “estaba cerca” de su muerte. A lo que, irónico, Ethan le respondió: “Lo sé, me da miedo sentirme viejo”. Por interés en saber si no existía algún género por el cual no hubiera pasado, el presentador le consultó: “¿Cuál es el género que nunca hiciste?”. “Bueno, cuando veo películas como Talladega Nights... ¡Quiero estar en ellas!“, exclamó en referencia a las comedias protagonizadas por Will Farrell.

“Tu amigo es Will Ferrell, o algo así. Puedo conducir esos coches. Puedo hacer un idiota de mí mismo”, reconoció el actor sobre sus ansias de explorar papeles que lo hagan sentir incómodo y salir de su zona de confort. Así la nota cerró con la promesa de algún día ahondar por el mundo del humor y compartir escenario con uno de sus comediantes favoritos de Estados Unidos.

Blue Moon es la última superproducción en la que participó Ethan Hawke (Foto: Instagram @ethanhawke)

“Pero, ¿sabes? Una de las cosas que me gusta de las películas de Richard Linklater, como mencionaste antes, Sunrise, es que básicamente cada filme que hace es una comedia. Y una de las cosas que me gusta de Blue Moon, es que es triste y emocionante, pero es divertida. Es realmente divertida. Es una película divertida“, concluyó y promocionó su última gran producción en la que da vida al letrista Lorenz Hart.