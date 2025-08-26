La inesperada reacción de Emilia Attias al enterarse en una nota de que el Turco Naim tendría novia

Hace 15 meses se hizo pública la inesperada separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim. Fueron pareja durante dos décadas y padres de Gina, de ocho años. En un principio se habló de supuestos terceros en discordia, pero el humorista lo desmintió y aseguró que terminaron su relación en buenos términos. Hoy cada uno sigue por su cuenta y en lugares distintos. Ella está instalada en Buenos Aires y en pareja con el economista Guillermo Freire, mientras que él continúa en Ecuador, donde abrió un bar de playa. Asimismo, según trascendió recientemente, habría vuelto a encontrar el amor. La modelo fue consultada por el supuesto nuevo romance de su exmarido y dejó en clara su postura al respecto.

Días atrás, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que el Turco Naim estaría en pareja con una directora de cine argentina, Tamae Garateguy con quien se lo habría visto en un bar. “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”, sostuvo el panelista.

En mayo de 2024 se hizo pública la separación del Turco Naim y Emilia Attias tras 20 años de relación y una hija en común (Foto: Archivo)

A partir de que esta información se hizo pública, en Implacables (elnueve) le preguntaron a Emilia Attias cómo está actualmente el vínculo con su expareja. “Él es excelente padre, lo adoro, lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que cada vez se va mejorando más después de lo que pasó, que obviamente podrán imaginarse que no es fácil”, afirmó.

Por otra parte, en cuento al supuesto nuevo romance de Naim, aunque reveló que no estaba al tanto, se mostró esperanzada. “Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo. Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista ahora”, sentenció.

Attias aseguró que Naim es un excelente padre y que siempre va a apoyarlo "con todo" Instagram

Por otro lado, recientemente la modelo también quedó, indirectamente, envuelta en la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, con quienes trabajó en Casi Ángeles. Durante su paso por Otro día perdido (eltrece), Mario Pergolini le comentó que en las redes sociales varios fanáticos tenían el deseo verla con Vázquez, puesto que sus personajes en la ficción de Cris Morena eran pareja: “Están todos contentos como diciendo ‘están los dos solos’. ¡Es ahora, Emilia, es ahora!“.

Emilia Attias habló de su vínculo con Nico Vázquez

Sin embargo, la modelo le respondió que no existía tal “ahora” y desestimó por completo la posibilidad de una relación: “Les voy a decir primero que yo no estoy sola - le voy a mandar un beso a mi novio Guille - y sorry chicos, estrólense. Estrolo el sueño“. A su vez, dijo que con Vázquez son “muy amigos” y que eso “no va a pasar”. “Es como un hermano y yo soy como una hermana”, aseguró.

Actualmente, la modelo disfruta de su relación con Guillermo Freire y en una reciente entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, hasta se animó a hablar de la maternidad. ”Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos. Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así: para pensar en tener un hijo, me gusta que la relación esté en ese estadio. También siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro", expresó.