Emilia Mernes posó en bikini en España y entusiasmó a sus seguidores, pero no quiso revelar la identidad del fotógrafo

En el medio de los rumores de un supuesto quiebre en la relación entre los cantantes Emilia Mernes y Duki, ella decidió postear una historia en su cuenta personal de Instagram jugando al misterio. Sin embargo, sus seguidores rápidamente apsotaron de que se trataba del trapero.

Este martes, Emilia Mernes compartió con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, una sesión de fotos en bikini negro y lentes de sol en las calurosas playas de Barcelona, España. “Pegué buen ph”, escribió la joven haciendo alusión a la persona que le sacó las fotos que le robó más de un suspiro a sus seguidores.

Emilia Mernes posó en las calurosas playas de Barcelona, España. Foto/Instagram @emiliamernes

Sin embargo, en una de las stories que compartió mostró sus piernas en dirección al mar, al lado de otras, que, curiosamente, exhibían un tatuaje de cadenas en la canilla izquierda. Instantáneamente, sus seguidores manifestaron que se trataba de su pareja Duki, ya que ese es uno de sus tantos tatuajes emblemáticos.

Emilia Mernes posó en las calurosas playas de Barcelona, España. Foto/Instagram @emiliamernes Instagram

“Aprobadísimo, Duki”, dijo el fotógrafo Thomas Raimondi, uno de los primeros que se dio cuenta. Además, otras figuras de la farándula la llenaron de halagos en los comentarios.

“Memuerooo”, le escribió la modelo Stefania Roitman, mientras que Jimena Barón atinó a comentar la foto con puros emojis de fuego. “Por favor Dios te bendiga”, le comentó la actriz Agustina Papry Suásquita, quien tuvo más de 500 likes en su mensaje.

Foto/Instagram @emiliamernes

Cabe destacar que tanto Emilia Mernes como Duki se encuentran en plena gira de conciertos en el verano Europeo. Ella se presentará el próximo 29 de julio en Mallorca, antes de su presentaciones en el Movistar Arena en septiembre. Él, por su parte, acaba de lanzar el hit “Givenchy” y anunció que dará nuevos conciertos en Madrid y Barcelona en febrero y marzo.

Tras agotar su primera fecha en dos horas, Emilia Mernes pone a la venta las entradas para un segundo show en el Movistar Arena

Tras agotar en dos horas las entradas correspondientes para su primer show en Buenos Aires, previsto para el 24 de septiembre, Emilia Mernes sumó una nueva fecha, programada para el 23 de septiembre. Los tickets ya se encuentran a la venta desde la web del Movistar Arena.

“Mis amores, ya salimos con la segunda fecha. ¡No puedo creer esta locura!”, escribió este viernes la cantante entrerriana en su cuenta de Instagram, dando cuenta de su emoción y su sorpresa frente al fervor que despertó su debut en escenarios porteños.

Días atrás, Mernes había anunciado también en las redes la fecha de su primera fecha en Buenos Aires. “¡Y llegó el día! No saben todas las noches que he pasado soñando con esto y poder compartirlo juntos. Aún no me creo que estoy anunciándoles mi primer show en Buenos Aires! Mi primer Movistar Arena”.

“Quisiera regalarles el mejor show de mi vida. Han sido muchos años recorriendo este camino, de sacrificios enormes, trabajando con tanta pasión y con un gran equipo detrás. Es una locura pensar que ahora estoy escribiendo esto para ustedes. Los amo”, escribió en su publicación en la red social.