En Intrusos revelaron que Luciana Salazar se encontró con Martín Redrado en secreto

Paula Varela, periodista de Intrusos (América), contó este jueves que Luciana Salazar y el economista Martín Redrado mantuvieron tres encuentros en las últimas dos semanas, tras la pelea pública entre ambos que, incluso, hasta llegó a la justicia.

Según explicó la cronista, un amigo de Redrado llamó a Salazar para concertar una reunión entre ellos. Aparentemente, “Luli” tiene bloqueado a su exnovio en todas sus redes sociales. “Ella lo tenía bloqueado de todos lados. Él la tenía bloqueada de todos lados menos de uno, que no me quiso decir”, contó la panelista.

Luego, Varela reveló el diálogo que tuvo con la modelo, en el que le hizo una cronología de la situación. “Me dijo: ‘Me encontré con Martín’. Se encuentran después de que este amigo le insiste. Tres o cuatro días después de la fiesta del “Pica” en el Palacio Duhau, un amigo en común que tienen le empezó a escribir a Luciana diciéndole que Redrado quería encontrarse con ella. Ella primero dijo que no y, luego, que sí. Se encuentran una tarde-noche en un departamento en la Capital Federal con este amigo en común”, señaló.

A su vez, explicó cuál fue la actitud de Luli Pop al encontrarse con quien fuera su exnovio durante siete años. “Llega Luciana, él ya estaba en el lugar. Llega un poquito sacada: le dice, ‘a vos te parece’, ‘me hiciste esto’, ‘me trataste de loca’. Le tira de todo. Él, mudo, callado, escuchaba. Se va de este encuentro, no llegan a nada”.

“Vuelve a insistir el amigo: ‘Te quiere pedir disculpas’. Este segundo encuentro fue con el amigo de vuelta en el mismo lugar, cuatro o cinco días después. Ya se habla más profundamente. Martín toma la palabra y dice: ‘Con todo lo que pasó, yo te quiero pedir disculpas por todo lo que dije. Quiero revincularme con Matilda’”, reprodujo Varela.

Martín Redrado y Luciana Salazar se habrían reencontrado Archivo

Al mismo tiempo, Paula aclaró que “por ahora”, él no le manifestó a su ex los deseos de reflotar su relación amorosa. Y explicó cómo era el vínculo entre Redrado y la hija de Luli: “Ella me dice que dormían los tres en la cama juntos. Él le regalo un montón de cosas”.

Por último, el economista la habría invitado a viajar en pleno convite judicial. “Ella le echó en cara con un mail en mano: ‘Me hiciste quedar como una hacker’. Se hizo cargo que el mail para pasar las vacaciones juntos lo mandó él. ‘Te pido perdón. Luciana, ese mail lo mandé yo’”, le habría dicho él a ella, según consignaron en Intrusos. De acuerdo con la periodista, para restablecer el diálogo, ella le habría reclamado un pedido de disculpas público.