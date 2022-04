El insólito pedido que le hicieron a Fabián Doman en medio de un móvil

La situación en Los Hornos, localidad de provincia de Buenos Aires, se torna cada vez más tensa a medida que el tiempo pasa y quienes tomaron el terreno demuestran que están más que decididos a permanecer allí. Mientras el tira y afloja legal continúa, Fabián Doman decidió enviar al móvil de Momento D (eltrece) para que dialogaran con quienes ocuparon el espacio. No obstante, luego de protagonizar un acalorado debate con una de las vecinas y mientras daba cierre a la conversación, quedó descolocado por un inesperado comentario de su interlocutora.

Fabián Doman recibió un insólito pedido de parte de la entrevistada

En medio de la polémica de la toma de terrenos en La Plata, Fabián Doman decidió sumar su grano de arena y envió a una movilera a que entrevistara a los vecinos de la zona. Así, dio con Mónica, quien aseguró que ella no planea irse del lugar. Con educación pero con firmeza, el periodista le explicó que ocupar espacios que no le eran propios era el equivalente a que alguien entrara a su casa y se llevara su televisor o alguna otra posesión.

La charla se extendió a lo largo de varios minutos hasta que, con la obligación de cumplir los estrictos horarios televisivos, el conductor se despidió de la entrevistada para poder ir a un corte. No obstante, antes de poder finalizar la transmisión, Mónica se animó a sacar su lado más farandulero y le hizo un contundente reclamo.

“Che, escuchame, volvé con tu mujer, dejate de joder”, disparó la mujer. El inesperado comentario desató una lluvia de carcajadas en el estudio y los colegas del periodista no tardaron en apresurarse a bromear al respecto. Entre desconcertado y divertido, Doman cuestionó: “¿Con quién querés que vuelva?”. Ella, decidida, manifestó: “Con Evelyn, la mejor”.

Fabián Doman y Evelyn Von Brocke estuvieron juntos durante más de veinte años y, de su unión, nacieron dos hijos. Sin embargo, el paso del tiempo los llevó por caminos separados y el final fue inevitable. En el 2013, la que parecía una de las parejas más solidas de los medios anunció el final de su matrimonio. En su momento, la noticia estuvo envuelta en un halo de escándalo y sus nombres aparecieron en múltiples portales de noticias a lo largo de varios días. No obstante, en la actualidad conservan una buena relación como expareja.

Fabián Doman y Evelyn Von Brocke terminaron su relación en el 2013 Revista Gente

Tras poner un final al vínculo, Van Brocke se casó con el cirujano Juan Viaggio. Por su parte, Doman reconstruyó su vida y dos años atrás hizo público su noviazgo con la abogada Viviana Salama.

La bomba que tiró Mónica provocó una acalorada reacción en el estudio y, mientras los panelistas exclamaban “Aguante Vivi”, el conductor manifestó: “Evelyn está felizmente casada. Tiene un marido, Juan (Viaggio), al que quiero mucho. Son felices”. Pero la entrevistada, sin dar el brazo a torcer, insistió con su pedido y redobló la apuesta. “¿Quién metió la pata primero? Me parece que vos”, chicaneó, con una sonrisa pícara.

Fabián Doman se encuentra muy contento al lado de Vivana Salama Instagram @ fabiandoman

Sin poder contener la risa, Doman contestó: “¡Pero eso hace ocho, nueve años!”. Pasado ese cómico y picante ida y vuelta, debió poner un final al móvil. Luego de terminar la comunicación, expresó con fingida preocupación que ahora todos creerían que le cortó a Mónica para no dar respuestas sobre el final de su matrimonio. Para cerrar, dijo: “Yo me quedaría toda la tarde hablando, pero ya no tengo tiempo”.