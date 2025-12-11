En medio de una polémica, llegan los primeros Martín Fierro del Streaming: quiénes lo conducen, cuándo son y qué se vota

“El gaucho ya no prende el fuego, prende el streaming. Antes miraba el horizonte, ahora mira YouTube. Si le gusta deja like, porque cambió la forma, pero no la pasión por contar historias. El premio que marca a una generación, es el reflejo de una nueva era”, se presenta así el Martín Fierro de los canales de Streaming en su propia cuenta de Instagram. De esta forma, La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) suma una nueva entrega, la primera dedicada a este medio de comunicación, que se realizará el próximo 14 de diciembre y contará con la transmisión en dúplex de Telefe y Olga y como ocurre en la mayoría de las entregas de premios, la polémica ya está a la orden del día por dos categorías que votará el público (previo pago): Mejor comunidad y clip del año.

Martín Fierro de los canales de Streaming se realizará el próximo domingo Instagram

Cuándo, dónde y quiénes

La entrega será el próximo domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y la cita arranca bien temprano. A las 18.30, el Pollo Álvarez será el anfitrión de La previa de la alfombra roja para una hora más tarde darle paso a la alfombra propiamente dicha, que contará nada menos que seis conductores: Sofía Gonet, Marti Benza, Nacho Elizalde, Gastón Edul, Luli González y Tefi Russo. A las 21, comenzará la gran ceremonia conducida por dos figuras de Olga: Paula Chaves que hizo varias previas de premios pero nunca la gala y el jurado de MasterChef, Damián Betular.

Damián Betular y Paula Chaves serán los conductores de los Martín Fierro de los canales de streaming Olga

Si bien esta es la primera vez que se premia a los canales de streaming desde Aptra, podría decirse que tuvieron sus predecesores, de la mano del Martín Fierro Digital, que desde 2017 en adelante tuvieron seis ediciones y mezclaban el nuevo medio con las webs y las redes sociales.

La entrega contará con 20 ternas o categorías (ya que la mayoría cuenta con más de tres candidatos) además del preciado Martín Fierro de Oro y los premios a Mejor comunidad y videoclip del año, estos últimos dos otorgados a través del voto del público. La mayoría de las categorías son similares a las de los premios dedicados a la televisión: informativo, conducción masculina, conducción femenina, entrevistador, producción integral, entre otros.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de las premiaciones -salvo la dedicada a la danza que contó con un jurado especializado- esta vez no se contabilizarán solo los votos de los miembros de Aptra, sino que también están habilitados para emitir su sufragio los directores de los canales de streaming nominados y directivo de las principales plataformas digitales. Algunos de los que conforman esta lista de 39 personas son Lucas Fridman (Olga), Iván Liska (Blender), Emilio Laszlo (Gelatina), Guido Coralo (Luzu), Lucas Rodríguez (Vórterix), Pablo Jiménez (Carnaval), Matías Messoulan (Futurock) y Fede Levrino (Telefe).

La primera polémica

Nicolás Occhiato, Mario Pergolini y Pedro Rosemblat estallaron después de que desde Olga, canal de streaming que estará a cargo de la transmisión de la gala, promocionaran la votación Archivo

La polémica estuvo presente incluso desde antes de que se conocieran los nominados. Olga era el canal encargado de dar el anuncio de los candidatos a este Martín Fierro, pero decidieron repartir con otros colegas la lista, aunque la forma fue muy desprolija. Por un lado, Occhiato aseguró que le avisaron a último momento, razón por la cual decidió no sumarse al anuncio. Y por el otro, Luis Ventura se enfureció porque la entidad que preside no fue consultada acerca de esta movida y amenazó con no realizar los premios: “A mí donde me rompan las pelotas, levanto el premio. Y si no, me voy”.

La espuma bajó, las discrepancias por el anuncio quedaron en el olvido, pero sin polémica no hay Martín Fierro y días antes de la gran noche, un nuevo enfrentamiento divide a los canales de streaming. Todo comenzó cuando Paula Chaves contó que los votos para los premios a la Mejor comunidad y clip del año serían pagos. Los espectadores que quieran votar a sus favoritos deberán abonar antes a través de billeteras virtuales para quedar habilitados a participar de la votación y también de un sorteo por 4.000.000 de pesos. Según se especifica en las bases y condiciones, el costo del mensaje varía entre $233,59 y $265,15 dependiendo de la operadora telefónica y a partir de los $3000 para los pagos a través de plataformas.

“Competencia estúpida”

El primero en referirse a este tema fue Occhiato a través de la red social X: “Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos”.

Al ex Combate, lo secundó el conductor de Vorterix, Mario Pergolini, quien fue mucho más duro y extendió su crítica a todos los reconocimientos entregados por Aptra: “Me enteré por Luzu. Si no, la verdad es que no me enteraba de que dentro de estos estúpidos premios Martín Fierro, que se entregan uno cada 22 minutos y que para mí ya no tiene ningún tipo de valor, tenés que pagar para votar a mejor comunidad”.

Además, calificó a la votación de “ridícula” y agregó: “Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito. Creo que ya está muy suelto y la verdad es que podríamos habernos ahorrado el del streaming, porque nos está llevando a todos a una competencia estúpida que no necesitábamos y en la cual tampoco hay tantos grandes jugadores”.

Luego sumó a la polémica fue Pedro Rosemblat, que lo hizo desde Gelatina. “¿Estos son los Martín Fierro de Streaming o es la cena de fin de año de un canal en específico y estamos yendo todos a soplarles las velitas? ¿Estoy yendo al cumpleaños de Luis Cella o estoy yendo a los Martín Fierro de Streaming? ¿La plata que están cobrando por los mensajes la reparten, se la quedan ellos o se dona? Vaya uno a saber”. El novio de Lali Espósito al igual que sus colegas, pidió a su público que no votara y sumó: “No le den plata a los que ya la tienen”.

Ante la ola de críticas, Bernardita Cella tomó el guante. “Nos llama la atención porque es una transmisión que hacemos con muchísimo esfuerzo, saben lo que cuesta, es la primera vez que se hace, nos encantaría que todos los canales nos apoyen porque es algo que es para todos, nos suma a todos”, dijo la creadora de Olga y justificó: “Invitamos a 600 personas, con cena, lo hacemos con Telefe, es un gasto enorme. Tiene la misma magnitud que los de la tele, por eso nos hubiera gustado tirar todos para el mismo lado. Los premios que vota la gente se hacen hace un montón de tiempo, los premios Gardel, los programas de tele, es la primera vez que se critica. Si el año que viene lo hace otro canal, nosotros vamos a estar ahí apoyando”.

En el mismo sentido, en diálogo con el Canal de la Ciudad, Ventura arremetió contra Occhiato: “Se cansó de facturar en La Voz... con gente que llamaba, ¿por qué no se acuerda de eso? Yo también lo hice, caminé por este camino. Esta fiesta sale 500 millones de mangos. Es fácil, es una interna (...) pero a mí no me metan en el medio y no me ensucien algo mío. El sueldo que a él le paga Telefe a lo mejor sale de las llamadas que él está cuestionando”. Además, aclaró que Aptra cobra los derechos de transmisión, pero que está exento de estas cuestiones.