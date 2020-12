Video: Araceli González hizo un tour por su impresionante casa

En las redes sociales, Araceli González mostró distintos espacios de su imponente vivienda durante los festejos de Navidad con su familia Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Araceli González pasó la Navidad muy bien acompañada. Junto a su pareja, Fabián Mazzei, y sus hijos, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, la actriz celebró la Nochebuena en la intimidad de su hogar y compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram. En un video que publicó terminada la reunión familiar, la expareja de Adrián Suar recorrió su casa para mostrar cómo fue su noche del 24 de diciembre.

Primero, Araceli enfocó la propiedad desde el jardín: con una iluminación tenue y acorde a la estética navideña, la actriz comenzó un tour por la casa en el que dejó ver rincones que nunca había mostrado antes.

La propiedad vista desde el jardín

Una vez dentro de la vivienda, González sorprendió a Kirzner y Torrente bailando en el living, un ambiente con enormes ventanales que dan al parque, por lo que la exuberante vegetación se puede ver desde la sala principal. Después, siguió con un breve paneo del comedor, con imponentes arañas colgantes y muebles de estilo.

El comedor, el living con el gran árbol de Navidad y una parte de la cocina: algunos de los rincones de su casa que mostró Araceli González Crédito: Instagram

En su recorrido también se pudo ver el gran árbol de Navidad de la familia, junto al que esperaban algunos paquetes que se abrieron a las 12. "¡Ay, qué nervios! ¡Cuánto hacía que no veía a Papá Noel!", dice la actriz en el video. Luego de abrir los obsequios, Torrente descubre que el calzado que recibió le queda chico. "¿Vos cuando le hiciste la cartita a Papá Noel, le pusiste el talle?", bromea González con su hija.

Finalizada la noche en familia, Araceli se filmó desde la cocina, un espacio totalmente equipado que también da al jardín. "Ahora viene la mejor parte: ordenar la mesa", dice González. "Todavía no brindé, no comí pan dulce, nos quedamos tranquilos en la mesa porque cuando no hay niños es como que uno está mas tranquilo. Igual se extrañan los niños, pero bueno, ya están grandes", asegura. Hacia el final del video, además, la actriz desliza una queja por las tareas que le tocaron: "¿Esta es la mejor parte no? ¡Qué suerte ser mujer, ay, qué lindo ser mujer!".