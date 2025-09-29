En qué canal pasan los Martín Fierro 2025 de la televisión hoy
La ceremonia que galardona a las figuras y producciones más destacadas de la pantalla chica tendrá una cobertura especial; todos los detalles para seguir el minuto a minuto del evento
La 53° edición de los premios Martín Fierro se realiza este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago del Moro. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), contará con una transmisión exclusiva para seguir el minuto a minuto de la premiación a lo mejor de la producción local en 35 ternas.
Qué canal transmite los Martín Fierro 2025
La 53° edición de los premios Martín Fierro estará a cargo de Telefe, que transmitirá la premiación a las 21. El canal prepara una cobertura especial que inicia a las 17 con La previa, un programa conducido por Pía Shaw y Sofi Martínez.
A partir de las 19 comenzará uno de los momentos más esperados: la alfombra roja, con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte junto a Sol Pérez.
La propuesta se extiende al mundo digital. Desde las 18, Streams Telefe ofrecerá una transmisión exclusiva con la participación de Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán los detalles desde el interior del salón.
Diego Poggi entrevistará a los ganadores después de recibir su estatuilla. Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego con los protagonistas de la noche. La cobertura de streaming se completa con Kennys Palacios para Fuera de Joda y Lapré, mientras que desde los estudios de Telefe, Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno reaccionarán a la gala.
Quienes son los nominados a los Martín Fierro de Televisión 2025
Mejor reality
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Cantando 2024 (América TV)
Mejor ficción
Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
El método (elnueve)
Margarita (Telefe)
El encargado (eltrece)
Mejor programa periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)
Mejor programa deportivo
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
Carburando (eltrece)
Copa América (Telefe)
Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mejor noticiero diurno
Telenueve al mediodía (elnueve)
Arriba argentinos (eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor noticiero nocturno
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
Mejor programa de interés general
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (elnueve)
Susana Giménez (Telefe)
Mejor programa musical
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de sábado (América)
Planeta 9 (elnueve)
Mejor magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
DDM (América)
Mañanísima (eltrece)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América)
Proyecto Tierras (Telefe)
Tecno Tendencias (América)
Mejor programa de entretenimientos
Los 8 escalones (eltrece)
Ahora caigo (eltrece)
Escape perfecto (Telefe)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Noche al Dente (América)
La noche perfecta (eltrece)
Mejor programa de gastronomía
Comer para creer (América)
¡Qué mañana! (elnueve)
Ariel en su salsa (Telefe)
Mejor programa de viajes/turismo
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (eltrece)
Tenés que ir (elnueve)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
Pamela David, por Desayuno Americano (América)
Mariana Fabbiani, por DDM (América)
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)
Mejor labor en conducción masculina
Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)
Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor labor periodística femenina
Soledad Larghi, por América Noticias (América)
Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)
Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)
Mejor labor periodística masculina
Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)
Mejor cronista/movilero
Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)
Oliver Quiroz, por A la tarde (América)
Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)
Mejor panelista
Luis Bremer, por A la tarde (América)
Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)
David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)
Mejor actriz protagonista de ficción
Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)
Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
Guillermo Francella por El encargado (eltrece)
Mejor actriz de reparto
Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)
Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)
Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor de reparto
Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)
Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)
Mejor director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)
Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Mejor Aviso Publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
“Felicitá”, Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)
Mejor producción integral
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Bake Off Famosos (Telefe)
Telenueve Central (elnueve)
