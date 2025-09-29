En qué canal pasan los Martín Fierro 2025 de la televisión hoy

La 53° edición de los premios Martín Fierro se realiza este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago del Moro. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), contará con una transmisión exclusiva para seguir el minuto a minuto de la premiación a lo mejor de la producción local en 35 ternas.

Qué canal transmite los Martín Fierro 2025

La 53° edición de los premios Martín Fierro estará a cargo de Telefe, que transmitirá la premiación a las 21. El canal prepara una cobertura especial que inicia a las 17 con La previa, un programa conducido por Pía Shaw y Sofi Martínez.

Telefe prepara una transmisión especial que iniciará a las 17 con el programa La previa FABIAN MARELLI

A partir de las 19 comenzará uno de los momentos más esperados: la alfombra roja, con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte junto a Sol Pérez.

La propuesta se extiende al mundo digital. Desde las 18, Streams Telefe ofrecerá una transmisión exclusiva con la participación de Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán los detalles desde el interior del salón.

Diego Poggi entrevistará a los ganadores después de recibir su estatuilla. Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego con los protagonistas de la noche. La cobertura de streaming se completa con Kennys Palacios para Fuera de Joda y Lapré, mientras que desde los estudios de Telefe, Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno reaccionarán a la gala.

Streams Telefe cubrirá especialmente la entrega de premios adrian diaz bernini - Telefé

Quienes son los nominados a los Martín Fierro de Televisión 2025

Mejor reality

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

El método (elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (eltrece)

Mejor programa periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América)

Bendita TV está nominado a mejor programa humorístico/de actualidad

Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía (elnueve)

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Mejor programa de interés general

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Mirtha Legrand está nominada a mejor programa de interés general StoryLab

Mejor programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta 9 (elnueve)

Mejor magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (eltrece)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones (eltrece)

Ahora caigo (eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente está nominado a mejor big show Prensa América TV

Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América)

¡Qué mañana! (elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (elnueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)

Nacha Guevara está nominada a mejor jurado JULIAN BONGIOVANNI

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Mariana Fabbiani, por DDM (América)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)

Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi, por América Noticias (América)

Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

Mejor labor periodística masculina

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)

Nelson Castro es uno de los nominados de la noche

Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor panelista

Luis Bremer, por A la tarde (América)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)

Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (eltrece)

Mejor actriz de reparto

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Alejandro Awada está nominado por su participación en Iosi Florencia Daniel� - LA NACION

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)

Mejor director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (elnueve)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.