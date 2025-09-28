Martín Fierro 2025: horario, nominados, polémicas, el menú gourmet y todo lo que hay que saber de la gran gala de la TV

El próximo lunes 29 llega la 53° edición de los Martín Fierro, que se celebrará en el Hotel Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro -por tercera vez consecutiva- y la transmisión exclusiva de Telefe. A lo largo de 35 ternas, los 103 miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) se preparan para premiar lo más destacado de la pantalla chica: figuras consagradas, programas exitosos, ficciones de plataformas que tuvieron su paso por los canales de aire, ciclos deportivos, de humor, entretenimiento y mucho más. Aunque, claro, sin estar exentos de las polémicas habituales, ya sea por quienes fueron olvidados en la lista de nominados, los que acusan una falta de transparencia o quienes critican cómo están compuestas las ternas.

Santiago del Moro será el conductor de la velada por tercera vez consecutiva

Los enojos, un clásico de cada nominación

Luego de que Luis Ventura, el presidente de Aptra, anunciara los nominados al aire de una edición especial de Cortá por Lozano (Telefe), Georgina Barbarossa se mostró furiosa por no haber sido incluida en la terna de Mejor labor en conducción femenina, en la que tampoco se tuvo en cuenta a Mirtha Legrand y a Carmen Barbieri, mientras que sí se consideró a Verónica Lozano, Wanda Nara, Pamela David, Mariana Fabbiani, Susana Giménez y Juana Viale.

Wanda Nara está nominada por su labor como conductora de Bake Off Famosos (Telefe) GERARDO VIERCOVICH

“Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, dijo, irónica, en A la Barbarossa, su programa en Telefe. “Las chicas que están nominadas son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”, sentenció.

Yanina Latorre fue otra de las grandes detractoras de los premios y cuestionó la manera en la que se definieron las nominaciones de esta nueva edición. “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”, disparó, poniendo como ejemplo la categoría de Mejor programa periodístico, en donde LAM, el éxito de Ángel de Brito que lleva diez temporadas, compite con GPS, de Rolando Graña, y A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco (todos del canal América). “No tienen nada que ver uno con el otro”, sostuvo la conductora y panelista.

En la misma línea, Adrián Pallares criticó las “mezclas” de nominados en las distintas ternas, como en la categoría de mejor conductora. “No son lo mismo Juana Viale ni Susana Giménez, una vez por semana y editadas, a Verónica Lozano o Pamela David, manejando actualidad y espectáculos en vivo. Aptra no lo tiene en cuenta, los mete a todos en lo mismo”, señaló el conductor de Intrusos (América).

“¿Por qué no hace cada uno su propia fiesta y después todos los que quedamos afuera la criticamos, la observamos y la corregimos?“, dijo un tajante Luis Ventura en comunicación con Puro Show (eltrece), donde estaban analizando las ternas de los Martín Fierro.

Vero Lozano anunció las ternas de los premios Martín Fierro junto a Luis Ventura, el presidente de Aptra

“Es muy fácil decir. Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace en la Argentina y en el mundo. El presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”, remarcó el periodista.

El menú gourmet de los Martín Fierro

Santiago del Moro fue el encargado de revelar cuál será el menú de cuatro pasos que los famosos e invitados degustarán durante la gala.

En primer lugar habrá como snacks tres bocados de pollo confitado y crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja, arveja fresca marinada, brote de arveja; domo de queso azul y alioli.

El menú que degustaron los invitados a la ceremonia del año pasado

La entrada constará de una burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

En tanto, el plato principal será una costilla de novillo en cocción larga, cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas, mientras que para los vegetarianos habrá variedad de hongos orgánicos asados, cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón.

Para coronar la ceremonia, el postre elegido consistirá en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.

Dónde ver los Martín Fierro 2025

Antes de comenzar con la entrega de premios con Santiago del Moro como anfitrión, la transmisión especial de Telefe alrededor de los Martín Fierro iniciará a las 17 con La previa, de la mano de Pía Shaw y Sofi Martínez.

Dos horas después llegará uno de los momentos más esperados de toda gala: la alfombra roja, que estará a cargo de distintas duplas de conductores apostados en distintos sectores del Hilton: Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez recibirán a los invitados y descubrirán los mejores looks de la noche.

En los Martín Fierro 2024, Pampita lució un vestido de Monique Lhuillier, que guardaba especialmente desde hacía años para lucir en una ocasión especial Prensa Telefe

Entretanto, a partir de las 18 habrá una transmisión exclusiva de Streams Telefe con Grego Rossello y Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi.

Los encargados de descubrir todos los detalles en el interior del salón donde trascurrirá la ceremonia serán los ex Gran Hermano Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar. Diego Poggi recibirá a los ganadores para mantener una charla exclusiva luego de recibir su premio, y Grego Rossello hará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego para más entrevistas con los protagonistas de la velada. La cobertura de streaming se completará con Kennys Palacios (para Fuera de Joda y Lapré), mientras que desde los estudios de Telefe Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán a la alfombra roja, y Fefe Bongiorno a la ceremonia.

Todos los nominados a los Martín Fierro de Televisión 2025

Mejor reality

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

El método (elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (eltrece)

Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 Disney +

Mejor programa periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América)

El año pasado, el ciclo liderado por Beto Casella se llevó el Martín Fierro en la categoría Humorístico/de actualidad

Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía (elnueve)

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Mejor programa de interés general

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Susana Giménez y la entrevista a su personaje de La Mary, uno de los grandes momentos del último programa del año pasado de la diva Telefé

Mejor programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta 9 (elnueve)

Mejor magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (eltrece)

Aunque Georgina Barbarossa no está nominada, la conductora aseguró que asistirá a los Martín Fierro porque el programa sí fue considerado, al igual que dos de sus integrantes: Pía Shaw y Roberto Funes Ugarte Fabian Marelli

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones (eltrece)

Ahora caigo (eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Pampita Ardohain junto a Guido Kaczka cuando él le entregó la conducción de Los 8 escalones gentileza eltrece

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (eltrece)

Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América)

¡Qué mañana! (elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (elnueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)

Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana integraron el jurado de Bake Off Famosos

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Mariana Fabbiani, por DDM (América)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)

Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Darío Barassi al frente de Ahora caigo, por eltrece

Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi, por América Noticias (América)

Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

Mejor labor periodística masculina

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)

Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor panelista

Luis Bremer, por A la tarde (América)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)

Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Natalia Oreiro en la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido Prensa Iosi

Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (eltrece)

Mejor actriz de reparto

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg, los protagonistas de Margarita (Foto: Captura de Video / Max)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)

Mejor director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (elnueve)