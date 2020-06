Con poca ropa, Ivana Nadal le dio la bienvenida al cambio de estación y recomendó a sus seguidores: "Abrigate" Crédito: Captura de Instagram

25 de junio de 2020 • 14:23

Desde que comenzó la cuarentena , Ivana Nadal se dedicó a compartir con sus seguidores contenido vinculado al bienestar físico. Rutinas de entrenamiento y reflexiones sobre aceptar la imagen propia son algunos de los ejes sobre los que giraron sus redes sociales en los últimos meses. En la misma línea, horas atrás, Nadal se mostró con poca ropa y dio una contundente recomendación a sus seguidores: "¡Abrigate! Estamos en invierno", señaló.

Desde hace algunos meses, Ivana Nadal está muy enfocada en la transformación de su cuerpo de una manera saludable. Además, en varias publicaciones buscó animar a sus followers para que también se acerquen a la actividad física y cambien aquellas partes de su cuerpo con las que se sienten incómodos. Con ese objetivo en mente, en las últimas semanas, se mostró en ropa interior y aseguró: " Esto soy, no tengo nada que ocultar ".

En el mismo sentido, ahora dio la bienvenida al invierno con una foto en la que se la ve de espaldas, con abrigo y en ropa interior.

"Realidad", comenzó la modelo en otra publicación en la que compartió dos fotos. En el posteo, en el que invitó a sus seguidores a notar cómo luce un cuerpo por fuera de las producciones publicitarias y de revistas, mostró dos versiones suyas bien distintas. En la primera imagen se la ve encorvada, con la panza arrugada, mientras que en la segunda se le marcan los abdominales. "Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso", escribió debajo de una publicación que se volvió viral. "Date amor. Con y sin abdominales".