En ropa interior Catherine Fulop mostró su rutina de belleza: "Hazte un mimo"

View this post on Instagram

Hoy hiciste tu rutina de belleza? Amarse para poder amar a los demás El que sigue consejos llega a viej.. aghhgfhggh !! Me atragante... Jajajajajaaa!!! 1. DESAYUNO JUGO DETOX 2. ACTIVIDAD FISICA 3. CEPILLADO AL SECO by @bace_estetica 4. DUCHA + UNA BUENA HIDRATACIÓN PARA TU PIEL 5. ALMUERZO SALUDABLE Les puedo asegurar que seguir esta rutina te llena de energía, vamos inténtalo, hazte un mimo. @bace_estetica tiene muy buenos consejos para ayudar desde casa a llegar DIVIIINA al verano. Vamos a por la #bikinidigna Se les quiere ??[R]