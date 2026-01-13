Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen

El grupo musical surcoreano BTS confirmó este martes su regreso a los escenarios internacionales con una serie de presentaciones en la CABA para el año 2026. La agrupación programó dos fechas consecutivas en territorio nacional para el 23 y 24 de octubre. Los siete integrantes retoman su carrera artística en conjunto tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio en su país de origen.

Cuánto salen las entradas para los conciertos

La productora local y los canales de comunicación de la empresa BigHit Music mantienen bajo reserva los importes de los tickets. Los fanáticos locales esperan la confirmación del recinto específico en la capital federal para estimar los valores de los diferentes sectores. La fecha para el inicio de la comercialización de las entradas permanece sin definición en los calendarios oficiales de la gira.

La gira internacional contempla presentaciones en ciudades de Europa, Asia, Oceanía y América

Las plazas internacionales suelen habilitar la venta meses antes de la función. En el caso argentino, los seguidores del conjunto monitorean las redes sociales para obtener información sobre los métodos de pago y posibles preventas bancarias. El panorama para los admiradores es uno solo: los canales oficiales informarán las novedades durante los próximos meses.

Cuál es el cronograma del BTS World Tour

La agenda de la banda en América comienza con una serie de recitales en los Estados Unidos durante los meses de abril y mayo de 2026. Los integrantes visitan estadios en Tampa el 25 y 26 de abril. La gira continúa por El Paso el dos de mayo antes de su llegada a la Ciudad de México el siete, nueve y diez de mayo.

El itinerario incluye paradas en Stanford el 16 y 17 de mayo. Los artistas actúan en Las Vegas el 23, 24 y 27 de mayo. El recorrido por el hemisferio norte también contempla visitas a las ciudades de East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington, Chicago y Los Ángeles durante agosto y septiembre.

Coldplay X Bts - My Universe (Official Video)

La llegada a América del Sur ocurre durante el último trimestre del calendario. Los músicos aterrizan en Bogotá los días dos y tres de octubre de 2026. La parada en Lima ocurre el nueve y diez de octubre. Santiago de Chile recibe al conjunto el 16 y 17 de octubre. La cita en la Argentina precede a las tres funciones programadas en San Pablo. Los ídolos surcoreanos cierran su paso por la región con presentaciones el 28, 30 y 31 de octubre en territorio brasileño.

Regreso grupal tras el servicio militar obligatorio

Los siete miembros de la formación vuelven a la actividad conjunta después de cuatro años de ausencia. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung kook pausaron sus carreras en 2022 para cumplir con las leyes de defensa de su nación. Esta gira representa el reencuentro de los artistas con sus admiradores bajo el sello de BTS. El conjunto ostenta el título de grupo con mayor cantidad de reproducciones en el planeta, según las estadísticas de la industria discográfica.

Jimin y Jungkook de BTS en la Preview 2025

La preparación del espectáculo demanda una coordinación logística sin precedentes para la productora. Los responsables del tour evalúan estadios con gran capacidad de espectadores para satisfacer la alta demanda. La banda planea el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio para el viernes 20 de marzo de 2026. Este disco marca el inicio de una nueva etapa creativa antes del primer show de la gira mundial en Goyang.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.