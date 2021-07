La Voz Argentina: Lali Espósito estalló de alegría después de “robarse” a un gran talento

Los jurados de La Voz Argentina (Telefe) continúan su disputa para incorporar a sus equipos a los participantes más talentosos del ciclo. Y cada incorporación se festeja efusivamente. En el programa de este domingo, por caso, Lali Espósito no pudo disimular su inmensa alegría cuando una concursante decidió elegirla a ella para sumarse a su grupo. “¡Vamos a hacer un asado! ¡Estoy recontenta!”, expresó la jurado.

Todo comenzó cuando la participante Fernanda Romero, oriunda de Las Flores, pero que vive en La Plata, subió al escenario del ciclo para cantar el tema “Zombie” de The Cranberries, en una versión particular que de inmediato interesó a los jueces.

El primer miembro del jurado en darse vuelta en su asiento -la forma de aprobar al participante- ante el talento de la concursante fue Ricardo Montaner. Más tarde lo hizo Lali Espósito y finalmente, “la Sole” (Soledad Pastorutti). Los únicos jurados que no voltearon -que en rigor funcionan como uno solo-, fueron los hermanos Mau y Ricky Montaner.

Luego de haber interpretado el tema de The Cranberries y cuando llegó el momento de decidir a qué equipo quería integrarse, Romero fue diplomática, pero a la vez directa.

“Estoy súper agradecida con todos, no puedo creer lo que está sucediendo. Son todos artistas increíbles pero, desde un principio me dije: ‘Si llego a tener la suerte de que se den vuelta varios, o todos, me voy con Lali’”, dijo la participante, y mientras señalaba con su mano a la actriz y cantante que había escogido, le gritaba: “¡Te amo, Lali!”.

La reacción de la intérprete de “Soy” ante el hecho de haber sido elegida por la concursante fue de gran alegría. Se paró con una gran sonrisa, levantó los brazos, y cuando caminaba hacia el escenario a encontrarse con la participante, dijo: “No sabés cómo me están odiando mis compañeros en este momento”.

Más tarde, cuando la participante había tomado la campera que les regala Lali a los integrantes de su equipo y se estaba marchando del escenario, la estrella del pop continuaba alegre. “No puedo creer la voz que me robé”, decía, mientras se tiraba en el piso a modo de festejo.

Cuando regresó a su asiento, su felicidad por haber sido escogida continuaba. Fue entonces cuando les dijo a sus compañeros: “¡Qué alegrón, chicos, qué alegrón! Che, vamos a hacer un asado ¡Estoy recontenta hoy!”.

LA NACION