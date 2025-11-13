Envidiosa: cuándo se estrena y cómo ver la última temporada de la serie

La comedia dramática argentina Envidiosa, creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, prepara su regreso con una tercera temporada que promete nuevos desafíos para Vicky, el personaje central interpretado por Griselda Siciliani. La producción suma nuevos talentos al elenco, generando gran expectativa entre los seguidores de la serie.

Cuando se estrena y cómo ver la nueva temporada de Envidiosa

La tercera temporada de la serie argentina estará disponible en Netflix a partir del 19 de noviembre. Esta entrega consta de diez episodios.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

Netflix utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la fecha del estreno. La publicación del 23 de octubre incluyó un video con adelantos de la nueva temporada. “Se vienen cositas en la vida de Vicky. La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix el 19 de noviembre”, indicaba el texto del posteo.

Che Netflix anunció la fecha de la tercera temporada de Envidiosa (Foto: Captura Instagram)

Tras el anuncio de la plataforma, los protagonistas de la tira compartieron su entusiasmo en redes sociales. Griselda Siciliani replicó en sus stories de Instagram el posteo de Netflix y Esteban Lamothe comentó con un emoji de corazón.

La trama de la nueva temporada de Envidiosa

Vicky (Siciliani) experimenta una evolución personal tras dejar atrás ciertas inseguridades. Su vínculo con Matías, encarnado por Esteban Lamothe, se fortalece, pero la convivencia presenta nuevos desafíos. Los celos, la maternidad y la exigencia del éxito profesional se convierten en los principales obstáculos para la protagonista.

Para hacer frente a estas situaciones, la protagonista sigue su terapia con Fernanda, el personaje a cargo de Lorena Vega, cuya labor como psicóloga se transformó en un pilar fundamental de la serie. La serenidad emocional de Vicky se pone en jaque y debe batallar por sus anhelos sin perder su centro.

En la nueva temporada de Envidiosa, Vicky continuará sus sesiones de terapia con Fernanda (Foto: Captura Netflix)

Nuevas incorporaciones al elenco de Envidiosa

La producción suma al humorista Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, la actriz María Abadi y a la cantante Nicki Nicole como las principales novedades para su reparto. La artista rosarina debuta como actriz en esta ficción con un personaje llamado “Virtudes”.

Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán se suma al elenco de Envidiosa XAVIER MARTIN/ AFV

Además de estas figuras, la serie contará con una lista de invitados especiales que incluye a Agustina Suásquita, conocida como Papry, y José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, quienes ya participaron de la segunda temporada. También aparecerán en algunos episodios la actriz Julieta Cardinali y el conductor Sebastián Wainraich.

Elenco principal de Envidiosa lo encabezan Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, con la participación de Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Griselda Siciliani sobre su personaje en Envidiosa

Griselda Siciliani visitó a Mario Pergolini y hablo sobre el éxito de Envidiosa Captura de video

La actriz habló sobre el éxito de la tira en el programa Otro día perdido (eltrece) conducido por Mario Pergolini. “Estás en un gran momento. ¿Te lo esperabas?”, preguntó el periodista, a lo que ella respondió: “Tremendo... Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, soñado. Creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre“.

Sobre su papel, la intérprete bromeó: “El personaje. Que es una mier**”. Fue ahí que el periodista agregó: “Claro, es medio una basura de persona”. Y la actriz redobló la apuesta: “En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es más pollito mojado”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.