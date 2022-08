Ernesto Tenembaum entrevistó a uno de los agresores de Sergio Massa en la Casa Rosada y todo terminó en insultos

Ernesto Tenembaum fue insultado en su programa de radio por uno de los integrantes de la organización que llevó adelante las agresiones contra los dirigentes afuera de la Casa Rosada durante la asunción de Sergio Massa. Tras una tensa entrevista, el hombre explicó el motivo de su accionar y terminó la charla de una manera abrupta.

El periodista dialogó este viernes con el vocero de Revolución Federal, Jonathan Morel, quien defendió al pequeño grupo de manifestantes que golpearon el vidrio de la camioneta negra en la que el flamante ministro de Economía ingresaba a Casa de Gobierno, y también atacaron a periodistas que cubrían el evento.

Desde un principio, Tenembaum dejó en claro que estaba en total desacuerdo con lo ocurrido y explicó que le interesaba escuchar la postura del joven.“No es que somos odiadores como se dice y tenemos ganas de ir a insultar a los políticos e ir a en contra del Gobierno. A nosotros nos gustaría tener una vida normal porque trabajamos, estudiamos y demás”, puntualizó Morel.

En ese sentido, apuntó contra la clase política, a quienes tildó de “ineptos” e “inoperantes”. “Por culpa de que improvisan y de que no tienen un plan, nos cag.... de hambre. Tenemos negocios y nos cag... de hambre. Trabajamos e igual nos cag.... de hambre”, lanzó molesto.

En ese momento comenzó a subir la tensión en la entrevista. Tenembaum insistió en entender “qué ganan con insultar” y al manifestarse en contra del Gobierno en la calle y el entrevistado no se quedó callado.

La reacción de Tenembaum tras el insulto de Jonathan Morel, vocero del Grupo Revolución Federal

“El Polo Obrero también marcha y que estén del otro lado, no significa que no sean pobres; no insultan porque les pagan. Nosotros no tenemos bajada política, nos juntamos para manifestarnos en contra del Gobierno porque la estamos pasando muy mal y tenemos que hacérselo saber”, respondió Morel.

Por otro lado, insistió que su objetivo no es “putear a nadie”, pero explicó que “es lo que sale en el momento porque eso es lo que generan con la cara de odio que te miran, con la soberbia que tienen”. Sin filtro, señaló: “Los políticos son más sore... de lo que uno cree. Cuando ves a Pablo Moyano -que se choreó todo- caminando por la Rosada o a Juan Grabois entrando al Congreso como si fuera diputado, no lo podés creer”.

Incidentes contra el vehículo en que ingresó a la Casa de Gobierno el miércoles

Asimismo, remarcó que la situación económica es desesperante y que “no hay rumbo”, y añadió: “Te renuncia Martín Guzmán, dólar $280; empieza Silvina Batakis, dólar $350; viene Sergio Massa, hace un poco de humo, dólar $280 de nuevo y ahora se fue a $300; después del otro lado te tratan de especulador y perdemos plata todos los días. A mí me costó un montón tener lo que tengo y hoy lo estoy perdiendo”.

El tono de la conversación subió mucho más cuando Morel apuntó contra Tenembaum y Gustavo Grabia porque según su punto de vista, ellos “no tienen que vivir” lo que le toca a gran parte de la sociedad: “Vos tu laburo no lo vas a perder. Ustedes viven de la pauta. Son también parte de este sistema”.

Allí, el conductor lo interrumpió y le contestó: “No es verdad que viva de la pauta. Vivo de mi laburo. Los medios viven de la publicidad, no es una novedad. Eso no significa que seamos parte de un sistema o de la corrupción, ni nada de eso que estás sugiriendo”.

Luego, criticó que Revolución Federal haya agredido también a periodistas que hacían guardia el día de la asunción de Massa, algo que Morel negó.

En ese sentido, enfatizó: “El otro día cuando fuimos a Casa Rosada no fui con intención de romper nada pero cuando llegué tuve que ver como estaban todos en Audi, en Mercedes Benz, en BMW pagado con la plata nuestra mientras los pobres se cagan de hambre. Tienen un país hecho mie... e hicieron una fiesta con 500 invitados”.

A modo de cierre, le recomendó a la gente que “se despierte” y deje de confiar en los políticos. Antes de cortar, tuvo un exabrupto contra el periodista: “Vos, Ernesto Tenembaum, sos un pelot...”.