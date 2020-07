Ernesto Tenembaum dijo que Mario Ishii "se mandó un moco grande" y que, al contrario de lo que dicen sus defensores, "no lo sacaron nada de contexto" Fuente: Archivo

28 de julio de 2020 • 10:50

Ernesto Tenembaum se refirió al escándalo desatado por las declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, sobre la venta de droga en ambulancias de ese municipio bonaerense, y sostuvo que, con este tema "se juega una cuestión de valores, no importa a quién le hace daño exponerlo". Además, criticó en términos muy duros al jefe de gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, por "bancar" al jefe comunal "como si fuera San Martín".

"Cuando alguien de tu palo se manda un moco, vos no querés que se hable de eso, y sé que los militantes lo sienten así. Si se manda uno [Juan José] Aranguren diciendo 'tengo la plata en el exterior porque no confío en el país', si sos macrista no querés que se hable de eso. Si pasa con Ishii y sos kirchnerista, también. Pero el moco que se mando es un moco grande", comentó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos).

"Ayer escuché escuché la opinión de Longobardi diciendo que nunca escuchado a nadie confundir falopa con medicamento, pero, además, el intendente, en un tono muy airado, estaba buscando que los empleados trabajen 12 horas por día, siete días por semana, por 30 lucas, y los amenazaba, mostrando la pobreza, el nivel de extorsión y la fragilidad del operativo de coronavirus en una de las zonas más pobres de Buenos Aires", añadió.

Tenembaum se refirió además en tono crítico a quienes respaldaron a Ishii diciendo que "lo habían sacado de contexto", como Sergio Berni y, especialmente, Bianco. "Bianco hizo un panegírico y prácticamente lo comparó con José de San Martín, dijo que 'es un hombre que trabaja de sol a sol, un intendente que lo sacaron absolutamente de contexto'. No lo sacaron nada de contexto", arremetió Tenembaum, y agregó: "Están bancando a muerte a Ishii".

"Suponete que sos kirchnerista, y escuchás a un intendente macrista apretando a un ambulanciero para que labure siete veces por semana 12 horas por día, y en el medio del apriete, facturándole que lo cubrís cuando vende falopa en las ambulancias. Suponete que lo dijera Néstor Grindetti [el intendente macrista de Lanús], estaría en llamas. Ahí se juega una cuestión de valores. Si tus valores están en contra de este tipo de personaje, no importa a quién le hace daño exponerlo", comparó.

"Ayer veía un silencio realmente impresionante. Ishii asumió hace 20 años, y la gente de José C. Paz vive de manera muy pobre. ¿No habrá relación entre quién es el caudillo que domina el territorio y cómo vive la gente? No digo que sea el 100% pero, ¿no habrá relación entre una cosa y la otra?", finalizó.