Marcelo Longobardi se refirió a las declaraciones de Mario Ishii sobre la venta de droga en las ambulancias y afirmó que "con el audio entero se ve que no hay ninguna sacada de contexto".

Marcelo Longobardi se refirió a las declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Isshii, sobre la venta de droga en las ambulancias de ese municipio bonaerense, y relativizó los argumentos que emplearon quienes salieron a defenderlo por considerar que el mandatario municipal fue "sacado de contexto".

"Que se venda falopa en la provincia de Buenos Aires no me llama la atención, y que la política esté vinculada con esto me llama la atención menos. Lo que me llama atención es que la falopa se venda con las ambulancias como dijo Ishii", se sorprendió el conductor de Cada mañana (Mitre).

En un video que se hizo viral, Ishii dijo, mientras discutía con un empleado municipal, que cuando "se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

La inesperada confesión del intendente peronista causó conmoción en todo el arco político bonaerense y se grabó en el contexto de una discusión con empleados municipales del servicio de ambulancias, quienes reclamaban por mejoras en las condiciones de trabajo durante la pandemia por coronavirus Covid-19.

En este sentido, Longobardi afirmó que "estamos claros que en el conurbano se vende falopa a lo pavo y que es obvio que las fuerzas de seguridad y la política tienen conexión".

"Desconozco el rol del intendente Ishii en esta historia pero él admite que los tiene que cubrir cuando esto ocurre. ¿A quién tiene que cubrir? ¿Al personal de salud? Es un asunto muy complicado. El argumento que utilizó es que lo habían sacado de contexto; con el audio entero se ve que no hay ninguna sacada de contexto", rebatió, y apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien salió a defender a Ishii argumentando que "lo que dijo fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad" y que "fue algo que no supo expresar o que se sacó de contexto".

"¿Habla solo Ishii? ¿Dice locuras? Ahora dicen que quiso decir 'medicamentos' en lugar de 'falopa'", contó Longobardi, y le preguntó a su columnista de salud, el médico Alberto Cormillot: "Doc, en tu amplia carrera médica, ¿alguna vez oíste confundir medicamento con falopa?", ironizó.

Ante la negativa de Cormillot, el conductor insistió en que, dentro todo lo "delirante y exótico del tema, lo que me llamó la atención es que el personal de salud estaría vinculado con la venta de droga", finalizó.