"Tu respuesta fue un poco larga repitiendo cosas que ya habías dicho", le dijo Ernesto Tenembaum a Fernanda Raverta

Ernesto Tenembaum entrevistó a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y le preguntó sobre la ayuda social que implementó el Gobierno desde el inicio de la pandemia de coronavirus y las razones por las cuales esa ayuda parece estar siendo retirada.

Sin embargo, lo que parecía un diálogo amable se transformó en un extenso monólogo de la referente de La Cámpora, versando sobre la "inteligencia del Gobierno" para distribuir la ayuda social, el cual no dejaba espacio a las repreguntas del conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), ni a las de sus compañeros. "¡Perdón Fernanda! ¿Me permitís?", levantó la voz Tenembaum, que debió interrumpirla en varias ocasiones.

"¿Es razonable retirar la ayuda social en un momento donde la sociedad sigue padeciendo la pandemia?", fue la primera pregunta del conductor. "No se está retirando la ayuda social, al contrario", dijo Raverta, y luego de varios minutos describiendo las políticas sociales de cada ministerio, dijo: "No creo bajo ningún concepto que el Estado se esté retirando".

La titular del Anses se cruzó con el periodista durante una tensa entrevista radial

Después de un largo discurso, el economista Jairo Straccia comentó que "nunca entendí si fue una problema o una decisión del Gobierno" la de no pagar el IFE todos los meses. "Fue una decisión que tuvo que ver con varias cuestiones. Había más de 4 millones de personas que no tenían CBU en un momento donde no se podía salir a la casa", respondió Raverta, y continuó hablando acerca de "la inteligencia del Gobierno" para repartir la ayuda social. "Cuando pase la pandemia vamos a estar hablando mucho tiempo de las cosas que logramos", se jactó.

"Pero Fernanda", cortó Tenembaum. "El Estado argentino fue el que menos ayuda volcó en comparación con el resto de los países".

"No es así. En los países de la región somos el país que más está asistiendo. No me parece bien caracterizar de esta manera, no coincido con que hemos ayudado menos que otros. La Argentina ha logrado lo que no ocurre en otros lugares, con un Estado con capacidad e inteligencia llegando a nueve millones de argentinos", afirmó la funcionaria.

"Fernanda muchas gracias, cerrá la nota como a vos te parezca", se ofuscó Tenembaum

"En lo concreto, ¿cuándo van a saber las familias si van a tener el IFE 4?", preguntó Straccia, y frente a un nuevo y largo monólogo sin una respuesta puntual, Tenembaum volvió a interrumpir: "¿Me permitís? Fernanda... Fernanda... ¿Me permitís?"

"Simplemente hago un señalamiento. Jairo te pidió una fecha. Tu respuesta fue un poco larga repitiendo cosas que ya habías dicho. ¿No es incorrecto que una ayuda social tan necesitada se demore tanto?", repreguntó Tenemabum.

En ese momento, la funcionaria ensayó una respuesta general pero nuevamente sin precisar una fecha. "Las políticas públicas se dan de manera inteligente y adecuadas a la realidad de los argentinos. Se está evaluando, Ernesto, la dinámica es bien compleja", aclaró.

"¿Y cuánto va a durar la evaluación?", volvió a preguntar el conductor. "No te puedo contestar", dijo ella.

Entonces Tenembaum dio por terminada la entrevista, algo ofuscado. "Fernanda muchas gracias, cerrá la nota como a vos te parezca".

"Pensé que íbamos a hablar de la fórmula de movilidad", se sorprendió ella y, después de un largo silencio, el conductor dijo: "Y... lo que pasa es que estamos hablando hace 30 minutos ya". Y terminó la nota.

Más adelante, después del momento tenso, Tenembaum dijo que "es difícil cuando uno escucha un monólogo extenso, porque te pone en un dilema: si hay que interrumpir groseramente, o dejar que siga con el discurso, pero eso es grosero con los oyentes. Y a veces se hace ríspido el reportaje", y agregó: "Me encantaría volver a hablar con Raverta en otros términos".

"Esto lo aprendí en la secundaria", acotó Gustavo Grabia. "Cuando no tenés una respuesta, por más vueltas que le des, no tenés la respuesta".