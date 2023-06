Alejandro Fantino mostró el trabajo de su esposa Coni Mosqueira y le dedicó un romántico mensaje: “Cuando un ángel desfila”

escuchar

El conductor Alejandro Fantino elogió este lunes a su esposa, la modelo Coni Mosqueira, por su labor en el desfile de modas llevado a cabo por el diseñador Claudio Cosano, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. A través de su cuenta de Instagram, el periodista le dedicó románticos mensajes a la influencer, quien se lució en las pasarelas porteñas.

Enamorado, el creador de Neura Media publicó una historia con el texto: “Cuando un ángel desfila, pasa esto...”. Acto seguido, mostró un video en el que su su pareja desfila sobre la pasarela, vestida con un short y telas verdes de estilo árabe. Decidido a exponer su amor, Fantino compartió otro texto romántico sobre la modelo. “Cuando se abre un portal desde un cuento de hadas, pasa lo siguiente...”. Después, Alejandro posteó una filmación de Mosqueira en el que luce un vestido rosa.

En su cuenta personal de Instagram, donde acumula 110 mil seguidores, Mosquiera subió fragmentos del backstage, donde definió al artífice del desfile como un “dioso”. Además, mostró imágenes de su make-up. Luego del desfile, Coni fue a comer con sus amigas. El evento, en el que también hicieron su paso por la pasarela Ingrid Grudke, Camila Homs, Eva Bargiela y Julieta Puente, contó al final con la participación de la conductora Susana Giménez.

Mientras tanto, Fantino continúa con su camino por fuera de los medios tradicionales, aunque en los últimos días, fue entrevistado por el periodista Roberto García en el Canal 26. Allí, apuntó contra la dirigencia política de nuestro país, a poco días del cierre de listas donde se definirán los principales candidatos para las próximas elecciones. Al respecto, Alejandro indicó que “la política no camina la calle”, y se refirió al rol de Javier Milei en los venideros comicios. “Argentina aún no tuvo una elección con ‘liebre’, como sucede en el Tour de France, que largan a uno y les cambia el ritmo a los competidores. Milei es una liebre en las elecciones, le cambia el ritmo al oficialismo y a la oposición”, afirmó.

“Milei propone que no te va a molestar con impuestos, que no te va a jorobar; y la gente entiende cómo está ahora y va por eso”, analizó el conductor. “No se puede vivir más con tantos impuestos. Con tantos impuestos que uno paga, quiero que al menos algo venga de vuelta. Si yo te la voy a poner (la plata), no te la robes”, lanzó.

Además, dedicó un espacio de su alocución a reflexionar sobre su labor en el periodismo político, en el cual incursionó a partir de 2016, como animador de Animales Sueltos. “Tal vez para la gente sea tibieza, y para mí -en cambio- es lo que yo buscaba, ya que la gente a veces piensa que en la Argentina para hacer periodismo político hay que estar sentado de un lado y del otro del escritorio para medir”, sostuvo Fantino. Y remarcó: “No me fui nunca con problemas de ningún lugar. Antes de escupirte el asado prefiero irme”.

