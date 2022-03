“Es asquerosa”: la filosa frase con la que Catherine Fulop describió a Mica Viciconte

En cuanto Catherine Fulop entró a la cocina de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), su energía y buena predisposición le aseguraron un lugar entre las participantes preferidas de la audiencia. Luego de defender su puesto en la competencia durante varias semanas, la actriz venezolana fue eliminada. Días después, acudió como invitada a Cortá por Lozano (Telefe) en donde habló sobre su despedida y las amistades que consiguió en el camino. Finalmente, describió su vínculo con Mica Viciconte de una particular manera.

El sincericidio de Catherine Fulop

Tras su eliminación, Cathy Fulop dio el presente Cortá por Lozano, en donde se sentó cara a cara con Paula Chaves para hablar sobre su paso en el certamen. Allí, señaló a los increíbles vínculos que logró generar con los demás competidores como aquellos que más atesora. Sin embargo, algo llamó la atención cuando se refirió especialmente a Viciconte.

La ex Combate, quien actualmente está en la espera de su primer hijo con Fabián “Poroto” Cubero, y Fulop tuvieron múltiples y severos roces durante el programa. Al parecer, los mismos se vieron provocados por la adrenalina y los nervios del momento, ya que la venezolana habló con mucho cariño sobre su contrincante. “A Mica Viciconte me la gané porque es asquerosa y odiosa”, dijo, fiel a su costumbre de hablar sin tapujos.

Catherine Fulop y Mica Viciconte vivieron tensos momentos durante su paso por MasterChef Celebrity(Crédito: Captura de video Telefe)

Cuando Chaves se sorprendió de los adjetivos que usó para describirla, Catherine aclaró que esa personalidad reacia le recordaba a Oriana, una de las hijas que tuvo junto a Osvaldo Sabatini. “Es odiosa como ella”, aseveró entre risas.

La eliminación de Catherine Fulop de MasterChef Celebrity

Cathy Fulop comenzó su camino en la aclamada competencia con la determinación, no solo de ganar, sino de pasarla bien. Y así lo hizo. Semana tras semana, se puso el delantal correspondiente y encaró los desafíos con la frente en alto y una enorme sonrisa. Algunas veces le salió muy bien y recibió incontables halagos de parte del exigente jurado. Pero, en otras ocasiones, no tanto. Todo esto fue acompañado de lágrimas -tanto de alegría como de tristeza-, risas, chicanas con sus compañeros y escenas de mucha tensión.

Sin embargo, su tiempo en la cocina se agotó el domingo. Fulop debió enfrentarse a Paula “Peque” Pareto, Mery del Cerro, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu en un desafío de alta precisión: presentar una codorniz deshuesada, rellena y acompañada por una salsa a elección. Pasados los sesenta minutos entre las hornallas, durante los que peleó con uñas y dientes por defender su lugar en la final, recibió una dura crítica de parte de los jueces y fue eliminada del certamen.

Catherine Fulop quedó eliminada de MasterChef Celebrity

Antes de irse y con la voz tomada por la emoción, les expresó a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular: “A ustedes tres los adopto para mi vida, porque son unos maestros. Me encantó la rigurosidad, y después como que lo agradecía, porque me exigían. Yo lloro de emoción, de venir a este maravilloso programa”. Mientras se retiraba, sus compañeras le dedicaron un caluroso aplauso y, como era de esperarse, no faltaron las lágrimas que acompañaron la triste despedida.