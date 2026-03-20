El jugado look con transparencias de Camila Morrone para el estreno de su nueva serie de Netflix

Camila Morrone está atravesando un gran momento profesional como actriz. Luego de su protagónico en la segunda temporada de El infiltrado (Prime video) junto a Tom Hiddleston y Diego Calva, la estadounidense de raíces argentinas (hija de Lucila Polak y Máximo Morrone) se robó todas las miradas en el estreno mundial de la serie Algo terrible está a punto de suceder, que lidera junto al actor canadiense Adam DiMarco y llega a la pantalla de Netflix el próximo jueves 26.

Camila Morrone deslumbró en la avant premiére de su nueva serie con un conjunto total black de encaje y transparencias firmado por Gucci MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Perdón por el spam, pero tengo vallas publicitarias en Sunset [Boulevard] y anoche estrenamos en mi ciudad natal con toda mi familia y amigos presentes; no podría estar más feliz”, expresó la expareja de Leonardo DiCaprio en su cuenta de Instagram sobre la avant premiére que se llevó a cabo ayer en el Egyptian Theatre de Hollywood, California.

La actriz posó junto al actor canadiense Adam DiMarco, el otro protagonista de la serie, en el Egyptian Theatre de Hollywood MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La trama de la serie, que tiene como productores ejecutivos a los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, gira alrededor de Rachel (Morrone), una novia que está a punto de casarse y siente que algo espantoso va a suceder en su boda. “Cuanto más se acerca el día, peor es su presentimiento”, reza la sinopsis de esta historia de terror ideada por Haley Z. Boston. El destino parece fatídico y, frente a una seguidilla de perturbadores acontecimientos, el día de ensueño en el que deberían dar el “sí, quiero” se convierte en una aterradora pesadilla.

Este no es el único proyecto que la actriz de 28 años tiene junto al gigante de streaming. En septiembre pasado se anunció que Morrone encabezará el elenco de una nueva versión de La edad de la inocencia, dándole vida al personaje que tres décadas atrás hizo brillar a Michelle Pfeiffer.

Según anticipó la plataforma, esta producción tiene el propósito de brindar una perspectiva actualizada de la clásica novela de Edith Wharton, aunque sin apartarse de la obra original, con el fin de llevar esta historia de amor prohibido en la Nueva York del siglo XIX a una nueva generación de espectadores. La adaptación al cine dirigida en 1993 por Martin Scorsese tuvo como protagonistas a Pfeiffer, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder.

Camila Morrone y Michelle Pfeiffer Collage

“La edad de la inocencia es un apasionado y desgarrador triángulo amoroso que explora temas como la libertad, el deber, la identidad y el amor en todas sus formas”, dice la sinopsis de la serie anticipada por Netflix, que confirmó a Emma Frost (The Spanish Princess) como showrunner y guionista de los ocho episodios. La dirección tendrá un equipo cien por ciento femenino: los tres primeros episodios estarán a cargo de Shannon Murphy (Morir de placer) y el resto, de Lisa Brühlmann (Kiling Eve) y la brasileña Natalia Leite (The Handmaid’s Tale).

Junto a Morrone como Ellen Olenska encabezan el elenco el joven galán inglés Ben Radcliffe (Masters of the Air) como Newland Archer (el personaje que en el film de Scorsese personificó Day-Lewis) y Kristine Froseth (Las bucaneras) como May Welland, interpretada en la película de 1993 por Ryder. La veterana Margo Martindale será la señora Mingott.

Todas las fotos del estreno

Camila Morrone en el estreno mundial de Algo terrible está a punto de suceder, que llega a Netflix el próximo jueves 26 MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

"Anoche estrenamos en mi ciudad natal con toda mi familia y amigos presentes; no podría estar más feliz", expresó la actriz de 28 años en sus redes sociales MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jeff Wilbusch, Sawyer Fraser, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Adam DiMarco y Camila Morrone en la black carpet del Egyptian Theatre de Hollywood Jordan Strauss - Invision

Los actores protagonistas junto a la directora Haley Z. Boston MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA