Apelando a la popularidad y a intentar alcanzar todos los públicos, la producción de 100 argentinos dicen (eltrece) elabora consignas que abarcan distintos temas. Así, Darío Barassi apela a situaciones de la vida cotidiana, artistas e insólitas experiencias para divertir y poner a prueba a los participantes.

Uno de los segmentos favoritos del conductor es el conocido como “100 argentinos cantan”, donde las preguntas están vinculadas a uno o varios músicos. Esta vez la consigna giró en torno a Ráfaga, la popular banda de música tropical.

La premisa era simple: las familias tenían que decir cinco canciones del grupo. Pero en la zona de pulsadores se vivió una situación tan insólita como graciosa que hizo estallar al propio Barassi.

“¿Es una banda?”: Un participante no conocía a Ráfaga e hizo estallar a Barassi y a las redes

Cuando fue el turno de Alberto de dar una respuesta, no supo de qué le estaban hablando y consultó: “¿Ráfaga es una banda?”. Su pregunta, corta y cargada de desconocimiento, provocó un enorme “nooo” del conductor, acompañado de muchos gritos de camarógrafos y productores.

“Andate ya de acá. Tata, Alberto, andá a tu lugar y no me vuelvas a hablar hasta que te toque”, le indicó Barassi. Mientras esto sucedía, las redes no se quedaban calladas.

Entre chistes y risas, muchos usuarios eligieron a Twitter como el foco de sus quejas. “¿Cómo no van a conocer a Ráfaga?”, “¿Quién elige a los participantes?” y “Esto es una vergüenza nacional”, fueron algunos de los tantos comentarios emitidos a través de esa plataforma.

LA NACION