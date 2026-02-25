¿Entra un escribano a Gran Hermano? Qué se sabe de la notificación en vivo de un participante

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vive horas de mucha tensión a poco de su comienzo. Luego de conocerse la noticia de la salida de Daniela de Lucía por la muerte de su papá y del traslado de Divina Gloria a una clínica para un chequeo médico, podría ingresar una escribana para entregarle a Manuel Ibero una carta documento de su expareja, Zoe Bogach. De esta manera, se le prohibirá mencionar a la exparticipante de Gran Hermano 2024, quien aseguró que sufrió mucho por culpa de su exnovio.

Esto fue adelantado por Aixa, madre de Zoe, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), donde brindó todos los detalles sobre la situación legal. “Un chico que se presenta en este programa diciendo que él es manipulador, al margen de que dijo que es egocéntrico y todo eso demás. Pero nada, vamos a partir de la palabra manipulador. La carta de documento ya estaba decidida antes y fue enviada antes, lo que pasa es que él estaba en aislamiento”, expresó en un primer lugar.

Luego, agregó: “Lo que pasó hoy es que el chico este está tan mal de la cabeza, porque literalmente está muy mal de la cabeza. ¿Te digo la verdad? Porque yo casi la tuve que internar a mi hija. No lo voy a hablar ahora, pero llegamos a ese límite. Entonces es una manera de cuidarla”. Tras esto, la propia Zoe no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar delante de la cámara de Telefe.

Manuel Ibero deberá responder ante la justicia por su conflicto con Zoe Bogach Telefe

Entre lágrimas, Bogach reveló: “La gente no sabe por todo lo que pasé. Es horrible. No me quiero victimizar para nada, pero quiero que se haga justicia. Quiero demostrar lo que es esa persona”. De esta manera, se encargaron de instalar el tema en la agenda pública y Manuel Ibero quedó en boca de todos como una persona violenta, a la espera de su defensa.

Este martes, durante la gala nocturna de Gran Hermano Generación Dorada, fue el propio Santiago del Moro quien decidió meterse de lleno en el tema. Al respecto, le habló directamente a la exhermanita para consultarle la información: “¿Le mandaste carta documento a Manu? Antes de salir me dijo un productor. Lo van a intimar adentro de la casa a él, mañana seguramente será. El tema con la contrademanda es que vos no vas a poder hablar de él seguramente. Qué genial que mañana vaya a la escribana, mañana lo van a intimar a la casa a él”.

Santiago del Moro confirmó que ingresará una escribana a la casa de Gran Hermano

A raíz del aviso de del Moro, Zoe aseguró que no tiene ningún problema en enfrentar una contrademanda ni a su exsuegra, quien es abogada: “Está bien, que lo hagan. Es lo que hice yo. Yo no quiero que hable de mí. O sea, ya tiene fama y exposición por el programa, pero no quiero seguir dándole la fama y exposición que tiene gracias a mí”.