Perdió una pierna a los 19 años, se presentó en Trato Hecho y aseguró que volvería a vivirlo todo

Santiago Maratea debutó como conductor en la pantalla de América TV con Trato Hecho, el programa que se emite cada noche a las 22 y que pone en juego hasta 20 millones de pesos. Acostumbrado a moverse en el mundo de las redes sociales y conocido por sus colectas solidarias, el influencer dio un paso distinto en su carrera al convertirse en la cara visible de un formato televisivo cargado de emoción y expectativa. Sin embargo, más allá de la adrenalina del juego y los premios en efectivo, lo que también logra atrapar a la audiencia son las conmovedoras historias de vida de los participantes y los sueños que buscan cumplir en caso llevarse el premio mayor.

Justamente, durante la emisión del jueves, una historia logró conmover a todos los presentes y se llevó la atención de la audiencia: la de Federico, un joven que con gran valentía contó que a los 19 años perdió una pierna tras sufrir un accidente en moto. Lejos de dejarse vencer por la adversidad, reveló que si llegara a ganar el premio mayor lo destinaría a abrir un gimnasio de calistenia en Pergamino, la disciplina en la que hoy se desempeña como profesor y que le permitió reconstruir su vida desde un lugar de fortaleza.

Federico sorprendió con su emocionante historia de superación (Captura: América TV)

A medida que avanzaba en el juego y abría distintos maletines, Maratea le consultó a Federico si volvería a vivir aquel episodio que marcó un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando el joven sorprendió con una respuesta cargada de madurez y de resiliencia. “Sí, puede sonar un poco raro, pero a partir de la pérdida que tuve soy el pibe que soy hoy, no hubiera llegado a donde llegué hoy, creo que no hubiera tenido el corazón que tengo hoy en día”, expresó con sinceridad.

Su historia de superación emocionó a todos en Trato Hecho

Asimismo, agregó: “Todo lo que nos pasa en la vida es para aprender, hay mucha gente que le pasa algo y se tira abajo, y no se pregunta el porqué ni nada, quizás me pasó esto para ser la persona que soy hoy”. Como era de esperarse, sus palabras no solo emocionaron a Santiago Maratea, que lo escuchó con atención, sino también a todos los que estaban en el estudio, que lo aplaudieron conmovidos.