Ayelén Paleo explicó a qué se dedicaba su madre y aseguró que es inocente: “Esto es contra mí”

A cuatro días de la detención de su madre, Ayelén Paleo rompió el silencio. Elizabeth Rodríguez, acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, fue arrestada en medio de una serie de allanamientos simultáneos en los que se rescató a 12 víctimas. En medio del escándalo mediático que generó esta noticia, la exvedette y bailarina -que se hizo conocida por los rumores de romance con Santiago Bal en 2011- defendió públicamente a su madre y aseguró “es inocente”.

“Estoy en mi peor momento”, confesó Paleo en diálogo con Infama este domingo. “Hoy decido hablar porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada vulnerable. Por el amor de Dios… ¿A quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo, eso es gravísimo”, dijo notablemente molesta.

Ayelén Paleo se encontraba retirada de la escena mediática desde hace algunos años

Tras varios años alejada de los medios, la actual empresaria inmobiliaria continuó: “Mi mamá es absolutamente inocente. Yo no salgo en televisión hace años. No me interesa, no me gusta, nunca fui feliz ahí. Hoy tengo que hablar porque hicieron de todo esto un circo frívolo, un espectáculo con nuestro dolor”. Y enseguida hizo una grave acusación: “La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años; los mismos que lucraron con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí”.

Ayelén Paleo junto a su madre, Elizabeth Rodrigo, en una de sus últimas publicaciones de Instagram Ig @ayepaleo

“¿Vos creés que a tu mamá le hicieron una cama?”, le preguntó Marcela Tauro, a cargo del ciclo de América. “Es gravísimo lo que están diciendo”, lanzó Paleo en medio de una crisis de llanto. Enseguida, tomó la palabra Karina Iavícoli, quien intentó saber por qué su madre estaba presa si nada era verdad. “No está presa, está detenida”, le gritó nerviosa y agregó: “Cada persona que habla de esa manera y afirma es injuria”.

“¿Es contra vos, Ayelén?“, quiso saber por su parte Laura Ubfal. “Por supuesto que es contra mí. Dijeron que mi familia amenazó de muerte… Ayelén Paleo amenazó de muerte a tal persona, eso es un… ¿Qué les pasa por la cabeza? Yo lo que menos quiero es estar en la tele, no me interesa la tele, no me gusta la tele”, repitió enojada. “¿Escuchaste a Carmen Barbieri?, indagó la conductora respecto a los dichos de la capocómica. “No me interesa esa señora. Le deseo lo mejor, no me interesa esa señora, no existe… Por el amor de Dios. Dijo: ‘Ayelén Paleo me amenazó de muerte’. No quiero hablar más”, dijo entre lágrimas.

“¿Por qué tu mamá está en esta situación?”, volvió a insistir Iavícoli. Entonces la exintegrante de Bravísima explicó a qué se dedica su madre en realidad. “Ella saca fotos a chicas que independientemente eligen ser acompañantes. Qué locura es esta… Mi mamá sería incapaz porque eso no está en nuestros valores”, aclaró mientras advertía que debido a esta situación está con tratamiento psicológico. “Estoy con psiquiatra, psicólogo… Si mi mamá no sale te juro que no sé… Es terrible, se ponen del lado como si mi mamá fuera una basura, por favor”, acotó llorando.

Ante la insistencia del panel de Infama que remarcaba que “la acusación era muy grave”, Paleo volvió a perder la calma: “No, ustedes están equivocados. Yo te puedo decir a vos que sos una violadora o una asesina, pero vos no sos culpable hasta que demuestren lo contrario. Mi mamá es inocente. Elizabeth Rodríguez es inocente y se va a demostrar todas las falsedades que están diciendo”, concluyó furiosa.

La denuncia

Elizabeth Rodríguez fue detenida, acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. La sospechosa fue arrestada en una serie de allanamientos simultáneos en los que también se rescataron a 12 víctimas entre 22 y 45 años.

Elizabeth Rodrigo fue detenida por trata de personas

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo como personal de limpieza. Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que tenía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual. Eran publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.