Marixa Balli liquida la mercadería de su local de ropa: a cuánto se consiguen las ofertas

Marixa Balli anunció que baja la persiana de su local de ropa en el barrio porteño de Flores para “cambiar de rubro”, debido a baja en las ventas que afectó su actividad como comerciante. A partir de esta decisión, la figura de MasterChef Celebrity (telefe) empezó a liquidar el stock de Xurama con precios más que accesibles, con remeras que van desde los 15 mil pesos a zapatos por 25 mil. Las ofertas llamaron la atención de los usuarios, que salieron a mostrar su apoyo a la artista en esta reconversión.

A través de un vivo de Instagram que duró casi media hora, Marixa hizo un repaso de toda la mercadería que quiere liquidar antes del cierre definitivo del local. Ante la atenta mirada de los 125 mil seguidores que tiene Xurama en esa red social, la artista mostró todos los productos y llamó la atención de todos por los bajos precios.

La crisis económica obligó a la artista a reconvertir su actividad comercial (Foto: @xurama.oficial)

“Estamos haciendo un vivo para mostrar un poco las cosas de liquidación de Xurama. Les voy a mostrar algunas cositas que ya nos van quedando pocas cantidades”, empezó Marixa el video, donde a pesar de la noticia del cierre se la vio muy contenta y sonriente.

Las ofertas sorprendieron a sus seguidores (Foto: @xurama.oficial)

Dentro de la exhibición de los productos, Balli mostró remeras, jeans, shorts, carteras, musculosas, ropa interior y zapatos. La ropa se ubicó dentro del rango de 10 a 15 mil pesos, mientras que los zapatos estaban en 25 mil y las carteras a 35 mil, algunas incluso en 2x1. De esta manera, dejó en claro que el cierre del local es definitivo y que está dispuesta a vender la mercadería a un precio accesible para cualquier bolsillo.

Aunque su nombre está fuertemente ligado al espectáculo, Marixa Balli sostiene desde hace años una relación estrecha con el sector textil, al que se dedica desde antes de alcanzar notoriedad pública. Por eso llamó la atención cuando hizo pública una determinación clave en su faceta empresaria: cerrar su local más importante, situado en el tradicional polo comercial del barrio porteño de Flores, un punto central para el desarrollo de su emprendimiento durante mucho tiempo.

La liquidación incluye desde carteras hasta ropa interior (Foto: @xurama.oficial)

De acuerdo con lo que relató la propia Balli, la profunda crisis que atraviesa el rubro textil fue determinante para tomar la decisión de cerrar ese espacio. En una entrevista reciente con A la Barbarossa (Telefe), detalló que el último año resultó especialmente complicado para su negocio y profundizó sobre las razones que la llevaron a dar este paso. “El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra. La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, expresó al describir el difícil escenario que enfrenta el sector.

“Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”, concluyó en ese programa.