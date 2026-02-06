Esteban Mirol discutió en vivo con Marixa Balli, se enojó y abandonó el móvil
El enfrentamiento se dio en LAM, escaló minuto a minuto y terminó con el periodista pegando el portazo; mirá el video
- 2 minutos de lectura'
La última emisión de LAM (América TV) quedó marcada por un episodio de alta tensión que rápidamente se volvió viral. En medio del programa, Marixa Balli y Esteban Mirol se enfrentaron en un cruce en vivo que fue escalando minuto a minuto y terminó con el periodista abandonado el móvil, lo que generó un gran revuelo.
El cruce tuvo su origen en declaraciones previas de Esteban Mirol sobre el vínculo de Marixa Balli con La Salada, en el contexto del debate por la crisis de la industria textil y el cierre del local de la empresaria. Convocados para aclarar sus posturas, se encontraron al aire —él desde un móvil en su casa y ella desde el piso de LAM—, pero el intercambio rápidamente se volvió tenso.
Desde el comienzo, Balli se mostró visiblemente molesta y le reprochó al periodista haberla “minimizado” y haber dicho mentiras sobre ella. Con firmeza, recordó que su paso por el predio estuvo atravesado por tres años de investigación judicial. Sobre eso, lanzó: “Quiero ver quién se banca tres años de investigación como me los banqué yo”.
Ante eso, Mirol intentó aclarar que no la había acusado de manera directa y que sus dichos apuntaban al funcionamiento de la feria. Sin embargo, Balli insistió en que sus palabras la involucraron de forma personal y dejó en claro que no estaba dispuesta a tolerarlo. “Yo no vine a hablar de La Salada, vine a defenderme de lo que dijiste ayer”, repitió, al tiempo que cuestionó expresiones que consideró ofensivas como “le voy a pasar con un camión por encima” y “es una caradura”, y fue contundente al cerrar: “No pongas palabras en mi boca que yo no dije”.
La situación alcanzó su punto límite cuando Mirol perdió la calma y decidió abandonar el móvil. Pese a los pedidos de Ángel de Brito para que continuara, el periodista no regresó a la comunicación, dando por finalizado el intercambio.
- 1
Los mensajes que revelan la cercana relación entre Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, y Jeffrey Epstein: “El MeToo llegó demasiado lejos”
- 2
Julieta Ortega posó junto al mar y encendió las redes con las fotos más audaces: “Las ondas del verano”
- 3
Unos tontos y un chanta lideran la taquilla teatral en Mar del Plata y Fátima Florez pierde el segundo lugar
- 4
Su canción fue un éxito en todo el mundo, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras