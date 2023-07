Quién es la supuesta nueva novia de Anuel AA

escuchar

El cantante puertorriqueño Anuel AA fue noticia en los últimos meses por sus relaciones amorosas con reconocidas figuras de la escena musical, como Yailin La Más Viral y Karol G. Ahora, volvió a generar especulaciones al mostrarse a bordo de un yate con una misteriosa mujer de la que no reveló su identidad. En respuesta, sus seguidores manifestaron su intriga sobre su vida personal y sus próximos proyectos profesionales.

El rapero compartió la imagen a través de sus historias de Instagram en la cuenta @Anuel. Los usuarios comenzaron a especular sobre si se trataba de una estrategia publicitaria para generar expectativa ante el anuncio de un nuevo proyecto musical o si realmente el cantante había vuelto a encontrar el amor y quiso compartirlo con su audiencia. Apenas en febrero pasado, Anuel se separó de Jorgina Lulú, mejor conocida como Yailin La Más Viral, y detonó críticas debido a que al momento en que se hizo público el fin de la relación, apenas habían cumplido un mes de matrimonio y faltaban solo unos días para el nacimiento de su hija Cattleya.

Anuel AA compartió una sugerente imagen a bordo de un yate con una mujer desconocida @anuel / Instagram

¿Una indirecta para sus famosas exnovias?

Algunos usuarios también afirman que en el corazón del puertorriqueño sigue presente un sentimiento fuerte hacia la cantante colombiana Karol G, con quien mantuvo una sólida relación durante más de tres años.

Aunque Anuel AA no ha revelado la identidad de la mujer con la que aparece en la postal ni la ubicación donde se tomaron la foto, algunos de sus fans piensan que podría tratarse de una escena de su próximo videoclip y no de una nueva relación formal. Otros comentan sobre una supuesta venganza hacia su exesposa por la fecha de publicación de la imagen, que coincide con el mismo día en el que la rapera dominicana Yailin La Más Viral celebró su cumpleaños número 21.

Anuel AA publicó una serie de emojis con un diablo y una cara sonriente con corazones después de la foto, que acompañaron una estrofa de la canción “Pacto”, interpretada por sus compatriotas Jay Wheeler, Hades66, Dei V, donde se escucha el verso: “Tenemos un pacto. Estoy adicto a ti como el pasto. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto”.

En abril y mayo, Anuel AA estuvo de gira por las ciudades más importantes de EE.UU. @anuel / Instagram

En anteriores ocasiones, el rapero puertorriqueño ya ha utilizado sus redes sociales para generar expectativa sobre sus anuncios en la música, por lo tanto, en los próximos días debería revelar la identidad de la misteriosa chica y sus vínculos con el cantante. Actualmente, Anuel AA disfruta de unos días de descanso después de una intensa gira durante abril y mayo que lo llevó a presentarse en las ciudades más importantes de California, Florida y Texas.

Mientras tanto, Yailin La Más Viral festejó su cumpleaños en una clínica tras someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico del que no trascendieron mayores detalles. No obstante, el artista Tekashi 6ix9ine le llevó a la habitación del hospital lujosos regalos, como dinero, joyas, flores, entre otros detalles.

