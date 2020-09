La joven pareja se transformó en una de las más queridas de las redes sociales Crédito: Instagram

Evaluna Montanerse casó en febrero con el cantante Camilo Echeverryy, en muy poco tiempo, la joven pareja se transformó en una de las más querida de las redes sociales. El cantante colombiano del hit "Tutu" y la más pequeña de las hijas de Ricardo Montaner se ganaron el corazón de su "tribu", como llaman a sus seguidores, gracias a las imágenes que suben a sus cuentas de Instagram sobre sus vidas.

Minuto a minuto suben a sus Instagram stories escenas cargadas de romanticismo. Esto quedó demostrado con una de las últimas publicaciones que hizo Camilo donde compartió una foto que revolucionó a sus seguidores.

La foto en la cama, en medio de las sábanas revueltas, se viralizó en las redes sociales y subió el perfil atrevido de la pareja, que suele mostrarse en situaciones menos comprometidas. "Me voy a dormir de la mano de mi persona favorita, agradeciéndole al creador de todos los colores por permitirme cumplir mis sueños, por las oportunidades que me pone en la ruta y por la bendición de poder ser instrumento de su amor", escribió Camilo y etiquetó a su mujer.

Evaluna y su esposo son auténticas estrellas de las redes sociales. Cada video, cada baile y, sobre todo, cada broma que se hacen en sus redes se viralizan y reciben miles de comentarios. Algunas semanas atrás, en una entrevista con la revista Hola, la venezolana contó cómo hace para reconciliarse con el colombiano cada vez que pelean.

"La 'regla de oro' primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón. Si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo, yo necesito a alguien que sea capaz de decir: 'mira, perdóname si te hice sentir mal' y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro", contó.

Además, durante su participación en el podcast Se regalan dudas, de Lety Sahagún y Ashley Frangie, Evaluna reveló que desde niña supo que se casaría joven, que solo tuvo un novio antes de Camilo y que, por decisión propia, había decidido llegar virgen al matrimonio.

La joven cantante de 22 años, aseguró que ahora comparten con su esposo la misma religión y que crecieron juntos en su fe.

"Camilo es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles, o sea; yo conocía hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia y lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería", dijo Evaluna.

Luego, sostuvo: "Cuando él me empezó a hacer las preguntas yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí".