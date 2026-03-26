Evangelina Anderson se sometió a un estudio luego de realizarse una cirugía de las cuerdas vocales
Hace dos meses la modelo se operó por la presencia de pólipos; esta semana fue al médico para evaluar su evolución
- 4 minutos de lectura'
Hace dos meses, Evangelina Anderson se sometió a una intervención quirúrgica. Fue un procedimiento programado debido a la presencia de pólipos en las cuerdas vocales. Fiel a su estilo, compartió con sus seguidores el postoperatorio. Pasó una semana sin hablar y de a poco empezó con sus ejercicios de rehabilitación de la voz. Esta semana tuvo una consulta con el médico que la operó para analizar su evolución y establecer los próximos pasos a seguir para recuperarse en un ciento por ciento.
El miércoles la modelo compartió con sus 4.2 millones de seguidores de Instagram imágenes de su visita al médico. Se la pudo ver sentada en la camilla del consultorio cubierta con una bata celeste. “Me voy a hacer el chequeo de mis cuerdas vocales”, explicó y le aseguró a su cirujano que se comportó “muy bien” durante el postoperatorio. Acto seguido, él le puso la anestesia en la boca para realizar una videoendoscopia con el fin de observar el estado de las cuerdas vocales.
Con la boca anestesiada, el médico pasó el cable con cámara de video por la boca y llegó hasta la laringe. En una de las pantallas se pudieron ver todas las imágenes interiores. Al analizar la zona afectada, advirtió: “Bien, mejoraste un montón. Igual te falta un poquito”. Aunque notó un avance importante, aún le queda un tiempo más hasta completar su recuperación.
A fines de enero, Anderson le contó a sus seguidores que tenía una cirugía programada. “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”, contó. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, aclaró y concluyó que con esta intervención médica le iba a “cambiar la voz”.
Ante la inquietud de sus seguidores, llevó tranquilidad y evidenció que el resultado fue exitoso. Sin embargo, tras salir del quirófano, tuvo que estar una semana sin hablar, lo cual fue dificultoso, sobre todo porque tenía que grabar MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).
Cuando su médico lo dispuso, comenzó su rehabilitación. “Haciendo ejercicios para recuperar la voz antes de grabar”, escribió en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Allí se la pudo ver dentro de su auto soplando una manguera de plástico colocada en el interior de una botella con agua. Este tipo de práctica, conocida como “lax vox”, se utiliza tanto para la rehabilitación vocal como para relajar la voz antes de cantar. Al soplar y generar burbujas de manera constante, se logra disminuir la tensión en las cuerdas vocales.
Evangelina Anderson habló sin filtro sobre Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”
Hace un par de días, la modelo reflexionó a corazón abierto sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el final de su matrimonio con Martín Demichelis, tras 18 años juntos y tres hijos en común. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima”, le reconoció a Martín Cirio.
“Yo tomé la decisión de separarnos. Creo en Dios, el Universo y en las energías, y sentí que Dios me sacó la venda de los ojos y con esa venda me até el pelo y ahora me veo más linda y menos ciega”, reveló a siete meses de la ruptura. Sus hijos y su trabajo en MasterChef y Cortá por Lozano (Telefe) la ayudaron a sobreponerse.
Otras noticias de Celebridades
Cambio de vida. Fue la periodista estrella de la TV argentina, pero dejó todo y se instaló en Miami: “No es fácil empezar de nuevo, tampoco imposible”
Terrible final. Quiénes son Emily y Santiago, la pareja que se conoció en Love is Blind y se separó en medio de un escándalo
“Sorprendió”. La determinante decisión de Meryl Streep y Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste a la moda 2
- 1
Laura Dern revela cómo cambió su sexualidad después de los 50: “Esto es lo interesante”
- 2
Lo que dejó el especial de Hannah Montana: de las revelaciones de Miley Cyrus al abrazo con Selena Gomez y la sorpresa para sus fans
- 3
Llega el festival ideal para disfrutar el fin de semana largo de Semana Santa con amigos: tocan Babasónicos, Rata Blanca y Los Pericos
- 4
Moria Casán estalló de furia contra Betiana Blum: “Desubicada, envidiosa, resentida”