Evangelina Anderson se sometió a un estudio luego de realizarse una cirugía de las cuerdas vocales

Hace dos meses, Evangelina Anderson se sometió a una intervención quirúrgica. Fue un procedimiento programado debido a la presencia de pólipos en las cuerdas vocales. Fiel a su estilo, compartió con sus seguidores el postoperatorio. Pasó una semana sin hablar y de a poco empezó con sus ejercicios de rehabilitación de la voz. Esta semana tuvo una consulta con el médico que la operó para analizar su evolución y establecer los próximos pasos a seguir para recuperarse en un ciento por ciento.

El miércoles la modelo compartió con sus 4.2 millones de seguidores de Instagram imágenes de su visita al médico. Se la pudo ver sentada en la camilla del consultorio cubierta con una bata celeste. “Me voy a hacer el chequeo de mis cuerdas vocales”, explicó y le aseguró a su cirujano que se comportó “muy bien” durante el postoperatorio. Acto seguido, él le puso la anestesia en la boca para realizar una videoendoscopia con el fin de observar el estado de las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue al médico para controlarse las cuerdas vocales tras su cirugía (Foto: Captura de video / Instagram @evangelinaanderson)

Con la boca anestesiada, el médico pasó el cable con cámara de video por la boca y llegó hasta la laringe. En una de las pantallas se pudieron ver todas las imágenes interiores. Al analizar la zona afectada, advirtió: “Bien, mejoraste un montón. Igual te falta un poquito”. Aunque notó un avance importante, aún le queda un tiempo más hasta completar su recuperación.

A fines de enero, Anderson le contó a sus seguidores que tenía una cirugía programada. “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”, contó. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, aclaró y concluyó que con esta intervención médica le iba a “cambiar la voz”.

El ejercicio de Evangelina Anderson para recuperar su voz

Ante la inquietud de sus seguidores, llevó tranquilidad y evidenció que el resultado fue exitoso. Sin embargo, tras salir del quirófano, tuvo que estar una semana sin hablar, lo cual fue dificultoso, sobre todo porque tenía que grabar MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).

Cuando su médico lo dispuso, comenzó su rehabilitación. “Haciendo ejercicios para recuperar la voz antes de grabar”, escribió en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Allí se la pudo ver dentro de su auto soplando una manguera de plástico colocada en el interior de una botella con agua. Este tipo de práctica, conocida como “lax vox”, se utiliza tanto para la rehabilitación vocal como para relajar la voz antes de cantar. Al soplar y generar burbujas de manera constante, se logra disminuir la tensión en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson habló sin filtro sobre Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”

Hace un par de días, la modelo reflexionó a corazón abierto sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el final de su matrimonio con Martín Demichelis, tras 18 años juntos y tres hijos en común. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima”, le reconoció a Martín Cirio.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados tras 17 años de amor (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“Yo tomé la decisión de separarnos. Creo en Dios, el Universo y en las energías, y sentí que Dios me sacó la venda de los ojos y con esa venda me até el pelo y ahora me veo más linda y menos ciega”, reveló a siete meses de la ruptura. Sus hijos y su trabajo en MasterChef y Cortá por Lozano (Telefe) la ayudaron a sobreponerse.