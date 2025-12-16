Fergie se reunió con los Black Eyed Peas tras ocho años, emocionó a los fans y revolucionó las redes

Cuando un elenco se reúne varios años después de haber hecho una serie o una película y comparten las fotos en las redes sociales, se genera una verdadera revolución. Eso, por ejemplo, pasó la semana pasada con los actores de Las Crónicas de Narnia. Y si bien para ellos es una oportunidad de ponerse al día y recordar anécdotas, para los fanáticos es un viaje directo y sin escalas a la nostalgia, al “pasado feliz” y el sueño de volver a verlos juntos en la pantalla no tarda en llegar. Lo mismo ocurre con la música. Así como en 2024 las Spice Girls se reencontraron en el cumpleaños número 50 de Victoria Beckham, recientemente quienes volvieron a estar en el mismo lugar fueron los Black Eyed Peas, quienes este año celebraron sus tres décadas. Fergie, Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo disfrutaron de una cena ocho años después de que la cantante abandonara el grupo y emocionaron a sus fanáticos con la posibilidad de, alguna vez, volver a compartir un escenario.

Black Eyed Peas se formó en 1995; Fergie se unió en 2002 y abandonó de manera definitiva el grupo en 2017 Gentileza Universal Music

Un reencuentro inesperado, que nadie venía venir, causó sensación entre aquellos que a principios de los 2000 supieron cantar sin parar “Pump It”, “My Humps”, “I Gotta Feeling” y “Where Is The Love?”. Fue la propia Stacy Ann Ferguson, más conocida como Fergie, quien compartió con sus seguidores de Instagram y X imágenes de la cena que compartió en un restaurante con sus excompañeros de banda, William James Adams Jr., alias Will.i.am, Allan Pineda Lindo, más conocido como Aple.de.ap y Jaime Luis Gomez, alias Taboo. Fue una velada distendida, relajada, llena de recuerdos, anécdotas y también de festejos.

"Pump It", Black Eyed Peas

“Finalmente, pudimos partir el pan y celebrar juntos nuestros cumpleaños más importantes. ¡Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor!“, expresó Fergie. Y es que la cena sirvió para festejar, con unos meses de retraso, sus cincuenta años - que los cumplió el 27 de marzo- y también los de Will.i.am y Taboo quienes llegaron a la mitad de siglo el 15 de marzo y el 14 de julio respectivamente.

Los Black Eyed Peas se reunieron ocho años después de que Fergie dejara el grupo(Foto: Instagram @fergie)

“Los hitos se alcanzan de manera diferente cuando se comparten con la familia. ¡Siempre con mucho amor!“, comentaron desde la cuenta de Instagram de Black Eyed Peas. ”El mejor hasta ahora, y estoy tan feliz...“, sumó Will.i.am. ”Esta es una hermosa manera de empezar la temporada de fiestas, con mi familia", agregó Taboo y Aple.de.ap sumó: “Compartir cumpleaños importantes con la familia que junta pasó por tanto”.

Reunión de los Black Eyed Peas, Apl.de.ap, Will.i.am, Fergie y Taboo compartieron una cena de cumpleaños juntos (Foto: Instagram @fergie)

El posteo tuvo cerca de 500 mil “Me Gusta”. Los fanáticos no tardaron en reaccionar y, como era de esperarse, hicieron pedidos especiales. “Ya saquen un álbum juntos, los necesito en mi vida”; “Esto significa todo para mí”; “Esta reunión podría salvar el mundo”; “La banda que marcó a toda una generación”; “Es como estar en casa con la familia por Navidad”; “El mundo entero estuvo hablando de esta reunión” y “Fergie todos manifestamos tu regreso a Black Eyed Peas”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos.

Los fanáticos quedaron encantados con el reencuentro (Foto: Instagram @fergie)

Cabe recordar que la intérprete de “Big Girls Don’t Cry” salió del grupo en 2017, 15 años después de su incorporación. Además de su crecimiento como cantante solista, su decisión de dar un paso al costado se debió a su deseo de priorizar la maternidad. La cantante es madre de Axl Duhamel (12), fruto de su relación con el actor Josh Duhamel, de quien se divorció en 2019.

“La amamos y está enfocada en ser madre. Es un trabajo difícil, y eso es lo que realmente quiere hacer, y estamos aquí para apoyarla... Es realmente como Fergie lo diseñó, así que respetamos su diseño. Amamos a Fergie y solo queremos algo maravilloso para ella”, dijo Will.i.am en una entrevista con Billboard en 2020. Si bien la banda sigue sin Fergie, tras el reencuentro los fanáticos no pierden las esperanzas de que vuelva a ser la vocalista.