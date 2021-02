Fernando Vázquez, cantante de Rombai, recordó con dolor a Úrsula Bahillo: “No te merecías esto”

El femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas por su expareja y policía Matías Ezequiel Martínez, indignó al país entero. La joven de 18 años de la ciudad de Rojas había denunciado en reiteradas ocasiones a Martínez por violencia de género. Desde que se conoció la noticia, las redes sociales hicieron eco del dolor de sus familiares y amigos, y algunas figuras del mundo del espectáculo se pronunciaron desde sus perfiles oficiales. Fue el caso de Fernando Vázquez, cantante del grupo Rombai, quien publicó una foto junto a Úrsula con un fuerte mensaje.

“Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto”, comenzó escribiendo Vázquez. Al parecer, Bahillo era una fiel seguidora de la banda de cumbia uruguaya y en varias ocasiones había logrado coincidir con su ídolo.

“Es culpa de la puta sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera”, continuó el cantante. “¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas? ¿Cómo siguen habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro? Este pibe es un cagón, un hijo de puta que merece que la ley haga justicia”.

Con impotencia y manifestando su profunda angustia, el artista sostuvo que “no tiene esperanzas”. “Hay muchos más por ahí dando vueltas, estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Debería darnos vergüenza a todos como sociedad”, concluyó.

El femicidio

Úrsula Bahillo fue asesinada el lunes pasado. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural donde había sido citada por su expareja, un oficial de la policía bonaerense que estaba con expediente psiquiátrico desde septiembre de 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen.

Según fuentes policiales, la víctima ya había denunciado a Martínez y por eso había una medida de restricción perimetral, pero se cree que el imputado la citó para tener una charla y, tras una fuerte discusión, la asesinó a puñaladas y, con la misma arma blanca, se provocó una serie de lesiones.

Las amigas de Úrsula utilizaron las redes como canal para dar a conocer mensajes donde detallaba cómo le pegaba y cuándo había decidido denunciar a Martínez. “Me re cagó a palos mal”, “siete meses me pegó” y “hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié” fueron algunas de sus declaraciones difundidas.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

LA NACION