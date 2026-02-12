Fiesta Nacional de la Artesanía: la grilla completa de shows de este fin de semana largo

La ciudad de Colón, Entre Ríos, inicia la edición número 41 de su encuentro tradicional de productores artesanales en el predio del Parque Quirós. El evento reúne a cientos de expositores de todo el país y durante el fin de semana largo. La agenda artística cuenta con figuras de la música popular que actuarán en el Escenario Mayor Ramón Cabrera. La organización dispuso una agenda de cinco días con espectáculos de cierre de distintos géneros musicales.

Cómo es la grilla completa de shows de este fin de semana largo

La grilla completa de espectáculos para esta edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía presenta una oferta variada que comienza este jueves y finaliza el lunes 16 de febrero. El programa artístico combina músicos locales con referentes nacionales de la cumbia, el rock, el folclore y el cuarteto.

La Fiesta Nacional de Artesanía 2026

La apertura del jueves 12 de febrero tiene entrada libre y gratuita para todo el público. Esta primera jornada cuenta con el Acto de Apertura y la participación de la Banda de la Policía. Luego suben al escenario el Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos.

El viernes 13 de febrero la propuesta vira hacia el rock con las actuaciones de Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos. El cierre de esta segunda noche está a cargo de la banda La Beriso. El sábado 14 de febrero el foco artístico se centra en la movida tropical. El escenario recibe a Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner. La figura principal de esta jornada es Luck Ra.

Para el domingo 15 de febrero, la organización programó las presentaciones de Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson. El cierre musical de la cuarta noche queda en manos de Abel Pintos. El festival concluye el lunes 16 de febrero con el show de La K’onga. Antes de la banda de cuarteto, actúan Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero y La Big Band.

Los tickets para los espectáculos se encuentran disponibles en la taquilla del predio desde el pasado 8 de febrero Fiesta Nacional de la Artesanía

Precios y descuentos para las entradas generales y plateas

Los valores de los tickets para ingresar al predio varían según la jornada y la ubicación elegida por el asistente. La noche inaugural del jueves 12 de febrero no tiene costo de acceso para el público general.

Para el resto de los días, los precios de las entradas generales y plateas se segmentan según el artista principal. El viernes 13 de febrero el ingreso general cuesta $40.000. Las jornadas del sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero tienen un valor de $50.000 para la entrada general.

La organización otorga un beneficio especial para los residentes de Colón con una rebaja del 50% en el costo de los tickets. Este descuento rige para todo el desarrollo de la fiesta. Los colonenses pagan 20.000 pesos para ver a La Beriso y 25.000 pesos para las noches de Luck Ra, Abel Pintos y La K’onga.

El sector de plateas tiene costos adicionales que oscilan entre los $10.000 y los $50.000 según la ubicación y el día. El Banco de Entre Ríos ofrece una promoción de seis cuotas sin interés para la compra de los pases generales.

Guía para comprar los tickets de forma presencial u online

La adquisición de las entradas se realiza a través de canales físicos y digitales. Los interesados pueden concurrir desde las ocho de la mañana a las boleterías ubicadas en el predio del Parque Quirós, sobre la Ruta 135. En la taquilla se acepta el pago en efectivo y con tarjetas de crédito o débito.

La venta online opera a través del sitio 1000tickets. Los usuarios deben seguir tres pasos para completar la operación:

Registrarse en la plataforma con el número de DNI, correo electrónico y datos personales.

en la plataforma con el número de DNI, correo electrónico y datos personales. Seleccionar la fecha deseada , el tipo de acceso y la cantidad de lugares.

, el tipo de acceso y la cantidad de lugares. Efectuar el pago mediante transferencia, Mercado Pago o tarjeta de crédito.

El sistema envía una confirmación por email tras verificar la transacción con un código SMS. El comprador recibe un archivo en formato PDF o un código QR que debe presentar en la puerta del predio el día del show. Los habitantes locales cuentan con una vía de comunicación prioritaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.