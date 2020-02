Luego de las acusaciones de Raúl Lavié, Flavio Mendoza salió a responderle

5 de febrero de 2020 • 23:40

Flavio Mendoza le respondió a Raúl Lavié, quien había dicho que Flavio se cree el emperador de Carlos Paz, y contundente lanzó: "Conozco a estos artistas y sus miserias humanas". También apuntó contra Nito Artaza, y desmintió que él había pedido ser Zsa Zsá, personaje que interpreta Lavié en La jaula de las locas.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, por Eltrece, el coreógrafo se defendió de las críticas de Lavié. "Dijo que no éramos una comedia musical y lo somos. Tenemos grandes cantantes y actores de comedia musical en nuestra obra, Un velorio o un estreno. Con la excusa del chiste, me la vienen metiendo desde hace diez años, como dice Susana Giménez. Me molesto que Raúl Lavié dijera que ganaba el Oro porque tengo plata", protestó.

Y agregó: "No lo saludé porque me molestó eso. Me sorprende que una persona grande se ponga en ese lugar. Conozco a estos artistas y sus miserias humanas. Dicen una cosa delante de la cámara y otra, detrás".

El bailarín también disparó contra Nito Artaza que, junto a Lavié, protagoniza La jaula de las locas. "Conozco a Nito más que las mujeres que ha tenido y dijo montones de mentiras. Dijo que yo había pedido ser Zsa Zsá y no es verdad", afirmó, ofuscado.

"Tengo los audios. Lo que sucedió es que alguien dijo que yo debería agarrar La jaula de las locas y ponerle mi impronta. En todo caso, iba a hacer el papel de mucamo. No sé por qué miente así un político. No podría ser Zsa Zsá porque apenas canto el arroz con leche", explicó. Y dio más detalles sobre Artaza: "Cuando salía con Cecilia Oviedo, yo le compraba los regalos a ella, y Nito decía que se los elegía él pero no".

Sin ocultar su enojo, Flavio siguió contestándole a Lavié: " La jaula de las locas ganó premios en todo el mundo, porque seguramente estaba bien hecha. No entiendo por qué esa mala leche y esa mala energía para nuestra obra. Siempre tuve una relación afectuosa a Lavié".