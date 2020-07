En las redes sociales, la bailarina reflexionó sobre su situación emocional durante la cuarentena y se mostró muy angustiada tras su separación de Magalí Tajes Crédito: Instagram @florjazminpe

24 de julio de 2020 • 15:35

Luego de separarse de la influencer Magalí Tajes, Flor Jazmín Peña está atravesando un momento difícil. En plena cuarentena, la bailarina contó a sus seguidores de Instagram cuál es su situación emocional y publicó una serie de stories en la que se la notó muy angustiada.

"¿No sienten que hoy fue un día del culo?", comenzó la ex ganadora de Bailando por un sueño. "Como que estamos todos vibrando en una bastante fulera. ¿Soy yo y las personas con las que estuve hablando o estamos todos en la misma?", consultó a través de algunos videos en sus redes sociales.

"No sé por qué me quejo. Veo una publicación y me pongo a llorar porque ahí te dás cuenta que hay cosas realmente serias y que a uno no le falta nada", continuó. "A veces hay que permitirse estar del culo también".

Finalmente, Peña compartió con sus seguidores un tierno momento que protagonizó "Budín", el gatito que adoptó durante el confinamiento. En el video, se ve al animal acurrucarse sobre el cuerpo de la bailarina. "Creo que no soy la única que está vibrando en una del ojete, este bebé necesita compañía, caricias, todo el día arriba mío estuvo", cerró.