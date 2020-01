Flor Peña hizo de las fotos en camarines un hábito. Crédito: Instagram.

31 de enero de 2020 • 15:32

No siempre fue así. Hubo otras épocas en las que Flor Peña se sentía condicionada por el medio. De muy joven, la actriz fue víctima de inseguridades relacionadas con su cuerpo y hasta llegó a someterse a una operación por temor a no ser tomada en serio.

Después, fue víctima de un hacker que difundió ilegalmente un video íntimo suyo y estuvo a punto de desmoronarse, pero supo aprovechar esa situación para volver más fuerte.

Hoy hace lo que quiere y no tiene tapujos a la hora de mostrar su cuerpo. Esa misma actitud arrolladora es la que transporta a la piel de Sally, el personaje que interpreta en la obra Cabaret.

La actriz se luce de martes a domingos junto a Mike Amigorena y Juan Guilera, y en el camarín del teatro Liceo aprovecha para tentar a sus seguidores con alguna foto.

"En el camarín, antes de Sally desvestida como siempre", describe Flor, mientras se sostiene el corpiño con una mano y mira a la cámara con sonrisa pícara.

En junio de este año la veremos volver a encarnar a Moni Argento en la versión teatral de Casados con hijos. "Moni está igual. Hay que entender que Casados es una sátira, una crítica al ama de casa que no quiere hacer nada, a la que no sabe dónde están sus hijos. Obviamente que ya hay chistes que no podemos hacer, pero básicamente todo sigue igual", adelantó sobre su personaje.

Como en la versión televisiva, compartirá escenario con Guillermo Francella, los hermanos Darío y Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis y Érica Rivas.