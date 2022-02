Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, se emocionó con una actitud de Soledad Pastorutti

Francisco Benítez, último ganador de La Voz Argentina (Telefe), se presentó en el Festival Nacional de la Manzana 2022, en Rio Negro, en donde compartió un momento muy emotivo con Soledad Pastorutti, quien también participó del recital.

Los artistas compartieron un tema a dúo, la canción “Aunque me digas que no”, de la popular cantante, y emocionaron a las miles de personas que presenciaron el festival. “Te agradezco mucho por lo que todo el mundo sabe, que sin vos yo no sería nada...”, le declaró en el escenario Benítez a la Sole quien lo interrumpió: “Eso es mentira, Francisco. Yo tuve la suerte de que él me eligiera a mí. Desde ese día, Ricardo Montaner me dijo ‘tenés el ganador’. No seas como esta mujer que le cuesta subirse al escenario, vos creetela. Necesitamos artistas como vos en este país”.

“Para mí es un orgullo que esté acá compartiendo y trabajando. Eso queremos para los nuevos, que trabajen. Lo está haciendo por ustedes y por su talento. Te quiero, te queremos todos acá”, le dijo cariñosamente la Sole quien pidió un aplauso para Francisco. Luego del recital, ambos artistas compartieron fragmentos del show en sus redes sociales. El cantante subió una foto tomado de la mano con la compositora de Arequito y reiteró su agradecimiento: “Agradecido siempre. Gracias Sole por la invitación”.

No fue la primera vez que Soledad invitó a cantar a jóvenes artistas. En la Fiesta de la Salamanca de Santiago del Estero del fin de semana, había invitado a cantar a los exconcursantes, Pablo Araujo y Santi Costas. Lo mismo hizo en octubre pasado en el Movistar Arena, cuando sumó a Luna Suárez y Álex Freidig, dos semifinalistas de su equipo en el reality.

El inusual vestuario de Soledad para su show en Cosquín que generó controversia en las redes sociales

La intérprete de “La música de mi vida” subió al escenario con un mono blanco corto bordado en hilos negros, que se cerraba por el escote. La artista combinó el enterito con un cinturón negro y unas bucaneras con boca de pez haciendo juego. Completó el outfit con una bubble pony, una suerte de cola de caballo sujeta con varias ligas que logran una ilusión de burbujas en el pelo, un peinado que es tendencia en la actualidad. Y, para dejar en claro que sus estilistas están atentos a todos los detalles, acompañó su vestuario con aros en forma de argolla negros, a juego con el cinturón y los zapatos.

El vestuario que generó polémica en Cosquín.

La cantante tuvo un cambio de vestuario durante el espectáculo y sorprendió con otro enterito traslapado (con falda adelante y short atrás), en color negro, descubierto en la espalda y con un escote más pronunciado que el anterior, en el que se destacaban lentejuelas a tono. La Sole completó el outfit con unos stilettos -también con boca de pez- en el mismo color.

“¿Quién la asesora en vestuario?”, indagó una usuaria. Mientras que otra halagó a la artista: “Tu outfit, look, el talento, sos increíble Sole”. Y hubo una tercera que consideró: “Me encantan los looks que están teniendo en los shows, aplauso a la producción”. Sin embargo, no faltaron los usuarios más conservadores que consideraron que este nuevo estilo no iba acorde al clásico festival de folclore. “¡Estaba para MTV!”, “Ya no es la Sole de Arequito”, “Muy desubicado el vestuario, parece Tini Stoessel”.