Game of Thrones: la pregunta que dejó sin palabras a Jason Momoa, el actor que interpretó a Khal Drogo

Jason Momoa fue Khal Drogo en la exitosa serie Game of Thrones. A pesar de que su papel en la producción terminó hace diez años, algunas memorables escenas que protagonizó continúan en la memoria de los fanáticos de GoT y, algunas otras, siguen generando polémica. En una entrevista reciente, Momoa fue indagado sobre una fuerte escena que le tocó protagonizar y su reacción fue inesperada. “Es una pregunta desagradable”, le hizo saber al periodista. “Solo quería que lo supieras”, añadió.

En los últimos días, David Marchese entrevistó a Momoa para The New York Times. Además de repasar juntos su carrera y, en particular, su participación en Game of Thrones, el autor del prestigioso diario neoyorquino se guardó una pregunta picante para el final del cuestionario. Así, después de un extenso reportaje, Marchese le preguntó a Momoa qué pensaba de una fuerte escena que le tocó protagonizar en la serie, en la que su personaje agredía sexualmente a una mujer. Además, el periodista le preguntó si hoy accedería a participar de aquella escena.

Es que, en el episodio piloto, Drogo viola a Daenerys (el personaje que interpreta Emilia Clarke) en su noche de bodas. En el libro de George R.R. Martin en el que está basada la serie, este momento de la historia incluya una escena sexual, aunque no es una violación, sino una situación consensuada por ambas partes.

“Bueno, era importante representar a Drogo y su estilo”, dijo Momoa. “Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es algo agradable, pero es lo que era ese personaje. No es mi trabajo decir: ‘¿No lo haría?’ Nunca me cuestionaría realmente sobre ‘¿Te arrepientes de haber interpretado un papel?’. Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No volvería a hacerlo”, agregó.

Game of Thrones: Jason Momoa pasó hambre después de interpretar a Khal Drogo instagram.com/prideofgypsies/

Aunque el actor atendió a la duda del periodista, al finalizar la entrevista le dio su parecer sobre algunos comentarios que se hicieron durante la conversación. “Cuando mencionaste ‘Juego de Tronos’, dijiste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y si lo volvería a hacer. Me quedé boquiabierto cuando me preguntaste eso. Simplemente es de mal gusto hacerme cargo de eso a mí o decir si lo cambiaría”, le dijo el actor a Marchese.

Luego, agregó: “Como si un actor tuviera siquiera la opción de hacerlo. Realmente no se nos permite hacer nada. Hay productores, hay guionistas, hay directores, y no puedes entrar y decir: ‘No pienso hacer eso, porque eso no está bien visto ahora mismo y no encaja con el clima político’. Eso nunca sucede. Así que es una pregunta desagradable. Solo quería que lo supieras”, añadió.

