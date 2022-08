Ganó el millón en Los 8 escalones y tuvo un sorpresivo gesto que emocionó a todos: “Estuve a punto de no participar”

“¿Cuántos años tiene el actual ministro de Economía, Sergio Massa?”, fue la última pregunta que debieron contestar los dos finalistas en la emisión de Los 8 escalones del millón (eltrece) de este lunes. Alejandro fue el participante que respondió la edad exacta del actual ministro de Economía y ganó el premio. En medio de su emotivo festejo, sorprendió al tomar una decisión que cambió el rumbo del juego.

Los papelitos de colores caían desde el techo y Alejandro se emocionó al darse cuenta de que se había llevado el millón de pesos, que utilizará para colaborar con un amigo que necesita comprar un auto para ofrecer un servicio de transporte y tener un ingreso de dinero. “¡Que final! Quiere ayudar a Eduardo, que es jubilado y está pasando un momento difícil económico y quiere que se pueda comprar el remís. También, si puede, hacer algún viaje con la familia”, recordó Guido Kaczka, conductor del ciclo, sobre el destino que le daría al dinero el flamante ganador.

Alejandro se consagró ganador del millón de pesos (Captura video)

Alejandro intentaba contener las lágrimas, pero la emoción por haber cumplido su objetivo no se lo permitió. “Estuve a punto de no participar porque estaba con la presión alta”, reveló. Sin embargo, su noble gesto no solo benefició a su círculo íntimo, sino que extendió su solidaridad al otro finalista, Guillermo.

“Al ver, la situación de Guille que deberíamos tener un Ministerio de Desarrollo Social que se ocupe de determinadas cosas. Yo creo que él va a disfrutar y lo necesita más que yo, con esto estoy. Le quiero dar a posibilidad a él”, dijo el flamante ganador, al renunciar a su continuidad en el programa, y generó una sorpresiva reacción del ya ganador de dos millones.

El sorpresivo gesto de un ganador de Los 8 escalones que conmovió a todos

Guido Kaczka también quedó sorprendido y reafirmó la decisión del participante ganador con sus palabras: “No seguís. O sea, para que Guillermo siga”. Al escucharlo, Alejandro reafirmó su decisión, que le daba lugar al hombre a continuar en juego para acumular el dinero que necesita para suplir las necesidades de sus hijos. “La verdad que veo la situación, lo duro que debe ser el día a día, las necesidades”, justificó el participante que notable empatía con su compañero. De inmediato, Guillermo se acercó a él y lo abrazó, agradeciéndole así por su generoso acto.

Este acto solidario generó emoción y aplausos para los dos finalistas en el estudio. Oficialmente, Alejandro confirmó que abandonaba su oportunidad de seguir en juego y Guillermo confirmó que participará en la próxima emisión para ver si logra alcanzar los tres millones de pesos.

La historia de vida de Guillermo: va los los tres millones en Los 8 escalones

“Formo parte de ‘Los Rengos Del Bajo’, una murga para personas con discapacidad. La mayoría son discapacitados, mis hijos lo son, por eso nos anotamos en familia, pertenecemos a APEBI, la Asociación para la Espina Bífida e Hidrocefalia, además de haber sido profesor de Historia durante más de 30 años. Nosotros bailamos en esta murga y es para nosotros una salida familiar”, fue la presentación de Guillermo al momento comenzó su recorrido en el juego.

Guillermo participará por el tercer millón de pesos (Captura video)

Guillermo llegó a Los 8 escalones con con el objetivo de recaudar dinero para realizar la ampliación de su hogar, ya que las instalaciones quedaron chicas desde el momento que sus hijos precisaron utilizar silla de ruedas para movilizarse. En su primera presentación ganó el primer millón, luego llegó el segundo. Ahora, Alejandro le dio la posibilidad de pelear por el tercero.