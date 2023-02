Gerard Piqué reveló una intimidad de su relación con Clara Chía: “Soy una marioneta”

escuchar

Gerard Piqué se convirtió nuevamente en noticia hace tan solo unas horas, luego de hacer referencia a una típica costumbre que tiene cuando sale a comprar ropa con Clara Chía Martí. Tras meses de enfrentamientos con la prensa y de evitar referirse a su nuevo romance, el exfutbolista llamó la atención con un peculiar comentario.

La relación de Piqué con Chía avanza a pasos agigantados. Ambos ya se muestran de la mano y no temen enseñar su amor en público. Desde inicios de 2022 que cambió la vida del ahora empresario y con ello pretende demostrar que es otro tipo de persona -al menos ante las cámaras-. Es así que mediante la transmisión en vivo de la Kings League, a través de Twitch, la expareja de Shakira mencionó qué le gusta en especial de Clara y le envió una chicana a la prensa.

Gerard Piqué muestra el look que Clara Chía Martí le eligió

Acerca de su innovador atuendo, el cual cautivó a los presentes del vivo y en especial a Ibai, el catalán admitió que Chía es quien le compra ropa. En medio del diálogo con el famoso streamer, que se interesó por el look que lució, preguntó: “¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no? “.

Ante el cuestionamiento de Ibai, con gracia Piqué reveló: “La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella… ¿Sabes? Soy una marioneta”. Ante su declaración, remarcó: “Aquí cada uno es libre de vestirse cómo quiera”. Además de admitir que sigue los consejos de su actual pareja, esta es la primera vez que se refirió ante todo el mundo como “mi novia”. El outfit que utilizó el exdefensor fue holgada y de color crudo, algo por fuera de su costumbre.

Gerard Piqué desfila con el atuendo que eligió Clara Chía (Fuente: Captura de Video/KingsLeague)

De esta manera, Piqué dejó en claro cuál es su realidad junto a la mujer que desató su separación con Shakira. Junto a sus colegas streamers evita hablar de su ex y de sus hijos, pero aún así ya comenzó a comentar parte de su vida privada.

Gerard Piqué, de los abrazos con Clara Chía a huir de la casa de Shakira con el baúl abierto

Como se mencionó, la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí es cada vez más visible. No solo porque ya se refiere ante el público como su “novia”, sino que hace días habló por primera vez ante la prensa junto a la estudiante de publicidad.

El pasado lunes la agencia española Europa Press publicó un video en el que la pareja es abordada mientras van caminando muy relajada y de la mano por las calles de Barcelona y, entre risas nerviosas, finalmente encaran a la prensa. El reportero del medio citado, aparentemente nervioso, le preguntó a Clara si era verdad que recientemente había “cogido una ansiedad”, refiriéndose al supuesto cuadro nervioso que la modelo de 23 años habría sufrido hace pocos días.

Lo curioso de la pregunta fue su formulación y el propietario de la Kings League, quien sufrió el episodio y el acecho de las cámaras, con mucho humor respondió: “¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?”. Cuando el entrevistador corrigió la expresión y aclaró que su propósito era conocer el estado actual de salud de Martí, y cómo manejaba la presión de los medios, Piqué replicó tajante: “Uf, por favor, de verdad”. Tanto él como su pareja, quien prefirió no emitir palabra alguna hasta ese momento, mantuvieron las risas y se mostraron cómplices durante todo el paseo.

El periodista además aprovechó el encuentro para indagar sobre el cumpleaños de Clara Chía, que varios medios españoles habían especulado que tendría lugar esta semana: “¿El martes es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana”, retrucó con seriedad Piqué.

