La canción “anti Shakira” que un grupo de raperos lanzó para apoyar a Gerard Piqué: “Tú no d-clara”

La canción que sacó Shakira junto a Bizarrap todavía es tema de conversación en el mundo del espectáculo. Con millones de reproducciones y miles de comentarios a su favor, la colombiana y el argentino se posicionaron en el Top 10 del Hot 100 de Billboard. Sin embargo, parece que el tema no fue del agrado de todos, ya que recientemente un grupo de raperos fabricó una respuesta con frases de apoyo para Gerard Piqué.

Con el título “D-Clara”, Sansixto, Dife MMP y Willy D arremetieron en su nuevo sencillo contra la barranquillera. Al parecer, porque uno de ellos es fanático del exfutbolista desde “pequeñito”, según aseguró en su cuenta de Twitter. La canción se estrenó a principios de enero, pero fue recién ahora que comenzó a tomar fuerza en las redes sociales por las frases que tiene en contra de Shakira.

La letra está dirigida hacia ella, como si fuese una respuesta de Gerard a la “Session #53″ que hizo junto a Bizarrap. Algunas estrofas hablan del conflicto fiscal que tiene la intérprete de “Te felicito” con Hacienda Pública de España, así como la nueva relación de Piqué con Clara Chía Martí. Además, se hizo mención de las marcas Rolex, Casio y Twingo que la cantante nombró en su momento.

La canción que raperos españoles sacaron contra Shakira

¿Qué dice la canción “anti Shakira”?

Lo que más causó furor entre los usuarios de las redes sociales fue cómo los raperos utilizaron en contra de Shakira el problema que tiene con el fisco. Esto sobre todo porque lo hicieron con algunas frases en las que hablaban sobre Clara: “Ven, de cara. Si paga Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú, la gata más picada”, cantaron los músicos españoles.

Por otro lado, contestaron a la frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” con la que la colombiana le dio la vuelta al mundo. “Las mujeres facturan, pero tú no d-clara... Si vas a facturar, también d-clara”, decía el tema, para hacer referencia a la citación de las autoridades fiscales.

Uno de los raperos afirmó ser fan de Piqué Twitter

Fue en 2022 cuando se acusó a la intérprete de “Pies descalzos” de haber evadido 14,5 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014. Sin embargo, su defensa legal siempre argumentó que ella no vivía en Barcelona, sino en Las Bahamas, razón por la que no se debió haber visto obligada a declarar sus ingresos. Además, pagó saldó su deuda con Hacienda al devolver los 14,5 millones de dólares y tres millones más de intereses.

Las referencias de Clara Chía en la canción “anti Shakira”

Por otro lado, salió a relucir el noviazgo del exdefensor del FC Barcelona y la joven de 23 años. Los raperos respondieron a la icónica frase “cambiaste un Ferrari por un Twingo... cambiaste un Rolex por un Casio” que la mamá de Milan y Sasha utilizó en su denominada “tiradera”. Mencionaron las mismas marcas pero con otro contexto:

“Un poco de chía para tu desayuno. Llevo con ella desde los 21, yo con un Twingo tiré al 22, me salió el bingo y me fui como un boss. Un Rolex para el lunes, un Casio para el domingo, mejor no me llores ya no soy el mismo... No es un reemplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora”, dice la producción musical.

Finalmente, los artistas hicieron evidente su favoritismo por la relación amorosa actual de Piqué: “Mejor no me llores, ya no soy el mismo. Solo quieres ser el centro de atención. Moviste al rey, no soy el peón. Desde que no estás, yo estoy mejor... Se nota la envidia, te devora. Claramente, tú ya no vales nada. Una loba de verdad tiene manada. Te va a tocar mirar desde la grada”.

Clara Chía, hospitalizada por supuesto ataque de ansiedad

Según información reciente, la trabajadora de la empresa Kosmos habría sido ingresada en un hospital de Barcelona luego de presentar un severo ataque de ansiedad. Medios como Univision señalan que la joven se vio afectada por la presión social que ha atravesado desde que se hizo oficial su relación con Piqué.

LA NACION